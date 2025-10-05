Nummus Aeternitas (NUMMUS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01104096 $ 0.01104096 $ 0.01104096 24h alacsony $ 0.01155622 $ 0.01155622 $ 0.01155622 24h magas 24h alacsony $ 0.01104096$ 0.01104096 $ 0.01104096 24h magas $ 0.01155622$ 0.01155622 $ 0.01155622 Minden idők csúcspontja $ 0.169721$ 0.169721 $ 0.169721 Legalacsonyabb ár $ 0.00785804$ 0.00785804 $ 0.00785804 Árváltozás (1H) -0.46% Árváltozás (1D) -2.35% Árváltozás (7D) -11.59% Árváltozás (7D) -11.59%

Nummus Aeternitas (NUMMUS) valós idejű ár: $0.01121881. Az elmúlt 24 órában, a(z)NUMMUS legalacsonyabb ára $ 0.01104096, legmagasabb ára pedig $ 0.01155622 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NUMMUS valaha volt legmagasabb ára $ 0.169721, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00785804 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NUMMUS változása a következő volt: -0.46% az elmúlt órában, -2.35% az elmúlt 24 órában, és -11.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) piaci információk

Piaci érték $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Nummus Aeternitas jelenlegi piaci plafonja $ 1.12M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NUMMUS keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.12M.