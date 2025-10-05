A(z) élő Nummus Aeternitas ár ma 0.01121881 USD. Kövesd nyomon a(z) NUMMUS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NUMMUS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Nummus Aeternitas ár ma 0.01121881 USD. Kövesd nyomon a(z) NUMMUS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NUMMUS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Nummus Aeternitas Ár (NUMMUS)

1 NUMMUS-USD élő ár:

$0.01117051
-2.70%1D
mexc
USD
Nummus Aeternitas (NUMMUS) Élő árdiagram
Nummus Aeternitas (NUMMUS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01104096
24h alacsony
$ 0.01155622
24h magas

$ 0.01104096
$ 0.01155622
$ 0.169721
$ 0.00785804
-0.46%

-2.35%

-11.59%

-11.59%

Nummus Aeternitas (NUMMUS) valós idejű ár: $0.01121881. Az elmúlt 24 órában, a(z)NUMMUS legalacsonyabb ára $ 0.01104096, legmagasabb ára pedig $ 0.01155622 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NUMMUS valaha volt legmagasabb ára $ 0.169721, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00785804 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NUMMUS változása a következő volt: -0.46% az elmúlt órában, -2.35% az elmúlt 24 órában, és -11.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) piaci információk

$ 1.12M
--
$ 1.12M
100.00M
100,000,000.0
A(z) Nummus Aeternitas jelenlegi piaci plafonja $ 1.12M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NUMMUS keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.12M.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) árelőzmények USD

A(z) Nummus AeternitasUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00027073793324939.
A(z) Nummus Aeternitas USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0020806505.
A(z) Nummus Aeternitas USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0079303714.
A(z) Nummus Aeternitas USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0741131502003878.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00027073793324939-2.35%
30 nap$ -0.0020806505-18.54%
60 nap$ -0.0079303714-70.68%
90 nap$ -0.0741131502003878-86.85%

Mi a(z) Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.

The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.

The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.

Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Erőforrás

Hivatalos webhely

Nummus Aeternitas árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Nummus Aeternitas (NUMMUS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Nummus Aeternitas (NUMMUS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Nummus Aeternitas rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Nummus Aeternitas árelőrejelzését most!

Nummus Aeternitas (NUMMUS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Nummus Aeternitas (NUMMUS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NUMMUS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Mennyit ér ma a(z) Nummus Aeternitas (NUMMUS)?
A(z) élő NUMMUS ár a(z) USD esetében 0.01121881 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NUMMUS ára a(z) USD esetében?
A(z) NUMMUS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01121881. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Nummus Aeternitas piaci plafonja?
A(z) NUMMUS piaci plafonja $ 1.12M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NUMMUS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NUMMUS keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) NUMMUS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NUMMUS mindenkori legmagasabb ára 0.169721 USD.
Mi volt a(z) NUMMUS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NUMMUS mindenkori legalacsonyabb ára 0.00785804 USD.
Mekkora a(z) NUMMUS kereskedési volumene?
A(z) NUMMUS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NUMMUS ára emelkedni fog idén?
A(z) NUMMUS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NUMMUS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.