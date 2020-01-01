NUMINE Token (NUMI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NUMINE Token (NUMI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NUMINE Token (NUMI) tokennel kapcsolatos információk Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine's purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games. Hivatalos webhely: https://numine.io/ Fehér könyv: https://docs.numine.io/

NUMINE Token (NUMI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NUMINE Token (NUMI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.57M $ 11.57M $ 11.57M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 118.89M $ 118.89M $ 118.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 97.31M $ 97.31M $ 97.31M Minden idők csúcspontja: $ 0.183375 $ 0.183375 $ 0.183375 Minden idők mélypontja: $ 0.052167 $ 0.052167 $ 0.052167 Jelenlegi ár: $ 0.097312 $ 0.097312 $ 0.097312 További tudnivalók a(z) NUMINE Token (NUMI) áráról

NUMINE Token (NUMI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NUMINE Token (NUMI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NUMI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NUMI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NUMI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NUMI token élő árfolyamát!

NUMI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NUMI kapcsán? NUMI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

