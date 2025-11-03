TőzsdeDEX+
Piacok
A(z) élő Nuff Respect ár ma 0.00029884 USD. Kövesd nyomon a(z) NUFR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NUFR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NUFR

NUFR árinformációk

Mi a(z) NUFR

NUFR hivatalos webhely

NUFR tokenomikai adatai

NUFR árelőrejelzés

Nuff Respect Logó

Nuff Respect Ár (NUFR)

Nem listázott

$0.00029884
-1.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Nuff Respect (NUFR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:07:59 (UTC+8)

Nuff Respect (NUFR) árinformáció (USD)

$ 0.00029576
24h alacsony
24h magas

-1.58%

-12.89%

-12.89%

Nuff Respect (NUFR) valós idejű ár: $0.00029884. Az elmúlt 24 órában, a(z)NUFR legalacsonyabb ára $ 0.00029576, legmagasabb ára pedig $ 0.00030617 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NUFR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00034488, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0001045 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NUFR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.58% az elmúlt 24 órában, és -12.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nuff Respect (NUFR) piaci információk

A(z) Nuff Respect jelenlegi piaci plafonja $ 239.06K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NUFR keringésben lévő tokenszáma 799.97M, és a teljes tokenszám 999966579.9507906. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 298.83K.

Nuff Respect (NUFR) árelőzmények USD

A(z) Nuff RespectUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Nuff Respect USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000209882.
A(z) Nuff Respect USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0002914814.
A(z) Nuff Respect USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.58%
30 nap$ -0.0000209882-7.02%
60 nap$ +0.0002914814+97.54%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Nuff Respect (NUFR)

Nuff Respect is a cool and friendly digital currency built on Solana. A meme with a difference that will be used for many purposes.

Nuff Respect is Jamaican slang used when reflecting a positive commendation for a person, action or item worthy of a supreme accolade. A fist pump is often used and became very popular in the pandemic.

Nuff Respect was created to show respect to the world of crypto.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Nuff Respect (NUFR) Erőforrás

Hivatalos webhely

Nuff Respect árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Nuff Respect (NUFR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Nuff Respect (NUFR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Nuff Respect rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Nuff Respect árelőrejelzését most!

NUFR helyi valutákra

Nuff Respect (NUFR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Nuff Respect (NUFR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NUFR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Nuff Respect (NUFR)

Mennyit ér ma a(z) Nuff Respect (NUFR)?
A(z) élő NUFR ár a(z) USD esetében 0.00029884 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NUFR ára a(z) USD esetében?
A(z) NUFR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00029884. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Nuff Respect piaci plafonja?
A(z) NUFR piaci plafonja $ 239.06K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NUFR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NUFR keringésben lévő tokenszáma 799.97M USD.
Mi volt a(z) NUFR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NUFR mindenkori legmagasabb ára 0.00034488 USD.
Mi volt a(z) NUFR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NUFR mindenkori legalacsonyabb ára 0.0001045 USD.
Mekkora a(z) NUFR kereskedési volumene?
A(z) NUFR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NUFR ára emelkedni fog idén?
A(z) NUFR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NUFR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:07:59 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,544.54
$3,720.33
$176.60
$1.0551
$0.9998
$107,544.54
$3,720.33
$176.60
$83.55
$2.4179
$0.00000
$0.00000
$0.0397
$0.05610
$0.11217
$0.000000002000
$0.0000495
$0.00005796
$0.0002463
$0.0053400
