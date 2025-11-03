Nuff Respect (NUFR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00029576 $ 0.00029576 $ 0.00029576 24h alacsony $ 0.00030617 $ 0.00030617 $ 0.00030617 24h magas 24h alacsony $ 0.00029576$ 0.00029576 $ 0.00029576 24h magas $ 0.00030617$ 0.00030617 $ 0.00030617 Minden idők csúcspontja $ 0.00034488$ 0.00034488 $ 0.00034488 Legalacsonyabb ár $ 0.0001045$ 0.0001045 $ 0.0001045 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -1.58% Árváltozás (7D) -12.89% Árváltozás (7D) -12.89%

Nuff Respect (NUFR) valós idejű ár: $0.00029884. Az elmúlt 24 órában, a(z)NUFR legalacsonyabb ára $ 0.00029576, legmagasabb ára pedig $ 0.00030617 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NUFR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00034488, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0001045 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NUFR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.58% az elmúlt 24 órában, és -12.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nuff Respect (NUFR) piaci információk

Piaci érték $ 239.06K$ 239.06K $ 239.06K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 298.83K$ 298.83K $ 298.83K Forgalomban lévő készlet 799.97M 799.97M 799.97M Teljes tokenszám 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906

A(z) Nuff Respect jelenlegi piaci plafonja $ 239.06K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NUFR keringésben lévő tokenszáma 799.97M, és a teljes tokenszám 999966579.9507906. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 298.83K.