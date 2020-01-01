Nsure Network (NSURE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nsure Network (NSURE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nsure Network (NSURE) tokennel kapcsolatos információk NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change. Hivatalos webhely: https://nsure.network/ Vásárolj most NSURE tokent!

Nsure Network (NSURE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nsure Network (NSURE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 46.99K $ 46.99K $ 46.99K Teljes tokenszám: $ 67.53M $ 67.53M $ 67.53M Keringésben lévő tokenszám: $ 23.73M $ 23.73M $ 23.73M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 133.72K $ 133.72K $ 133.72K Minden idők csúcspontja: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00197027 $ 0.00197027 $ 0.00197027 További tudnivalók a(z) Nsure Network (NSURE) áráról

Nsure Network (NSURE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nsure Network (NSURE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NSURE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NSURE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NSURE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NSURE token élő árfolyamát!

