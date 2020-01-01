NOWK (NOWK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NOWK (NOWK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NOWK (NOWK) tokennel kapcsolatos információk The Next Big Secret. $NOWK is a stealthy, community-driven meme token on Solana. Be part of the exclusive early adoption stage and unlock the potential of this hidden gem. NOWK is based on the viral meme No One Will Know which took the internet by storm! NOWK has something for everyone! Everybody has something No One Will Know. Your secrets are safe but not your MEMES! NOWK is the meme of memes! Hivatalos webhely: https://www.nowk.io/ Vásárolj most NOWK tokent!

NOWK (NOWK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NOWK (NOWK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.25K $ 30.25K $ 30.25K Teljes tokenszám: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 30.25K $ 30.25K $ 30.25K Minden idők csúcspontja: $ 0.00137775 $ 0.00137775 $ 0.00137775 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) NOWK (NOWK) áráról

NOWK (NOWK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NOWK (NOWK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NOWK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NOWK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NOWK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NOWK token élő árfolyamát!

NOWK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NOWK kapcsán? NOWK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NOWK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

