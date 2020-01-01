Novem Pro (NVM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Novem Pro (NVM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Novem Pro (NVM) tokennel kapcsolatos információk The NVM NOVEM PRO token is a standalone token (comparable to other cryptocurrencies) that is not pegged to the price of gold. It is a digital means of payment on the network stored in the Binance Smart Chain. NVM stands for NOVEM. PRO stands for the attractive advantages (discounts) granted when buying gold in combination with an option for positive performance. The NVM NOVEM PRO token is available for purchase from NOVEM GOLD. The market determines its price. This means that the NVM NOVEM PRO token also has an attractive prospect of increasing value. Hivatalos webhely: https://www.nvm-pro.com Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1fzolDRHWpwNpyc9IEpqC_452Sb8nVXud/view Vásárolj most NVM tokent!

Novem Pro (NVM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Novem Pro (NVM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 94.13M $ 94.13M $ 94.13M Teljes tokenszám: $ 229.28M $ 229.28M $ 229.28M Keringésben lévő tokenszám: $ 229.28M $ 229.28M $ 229.28M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 94.13M $ 94.13M $ 94.13M Minden idők csúcspontja: $ 0.973843 $ 0.973843 $ 0.973843 Minden idők mélypontja: $ 0.01890379 $ 0.01890379 $ 0.01890379 Jelenlegi ár: $ 0.410551 $ 0.410551 $ 0.410551 További tudnivalók a(z) Novem Pro (NVM) áráról

Novem Pro (NVM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Novem Pro (NVM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NVM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NVM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NVM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NVM token élő árfolyamát!

NVM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NVM kapcsán? NVM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NVM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

