Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) tokennel kapcsolatos információk

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

Hivatalos webhely:
https://www.audd.digital/
Fehér könyv:
https://www.audd.digital/wp-content/uploads/2024/05/AUDD-Whitepaper_MAY2024.pdf

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 424.47K
$ 424.47K
Teljes tokenszám:
$ 665.84K
$ 665.84K
Keringésben lévő tokenszám:
$ 665.84K
$ 665.84K
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 424.47K
$ 424.47K
Minden idők csúcspontja:
$ 2.16
$ 2.16
Minden idők mélypontja:
$ 0.36464
$ 0.36464
Jelenlegi ár:
$ 0.637495
$ 0.637495

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó AUDD tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező AUDD token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) AUDD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AUDD token élő árfolyamát!

AUDD árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AUDD kapcsán? AUDD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.