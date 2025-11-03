Nova Shield (NVAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0002483 $ 0.0002483 $ 0.0002483 24h alacsony $ 0.00029674 $ 0.00029674 $ 0.00029674 24h magas 24h alacsony $ 0.0002483$ 0.0002483 $ 0.0002483 24h magas $ 0.00029674$ 0.00029674 $ 0.00029674 Minden idők csúcspontja $ 0.00041337$ 0.00041337 $ 0.00041337 Legalacsonyabb ár $ 0.00009005$ 0.00009005 $ 0.00009005 Árváltozás (1H) -3.51% Árváltozás (1D) -11.48% Árváltozás (7D) -2.19% Árváltozás (7D) -2.19%

Nova Shield (NVAI) valós idejű ár: $0.00025443. Az elmúlt 24 órában, a(z)NVAI legalacsonyabb ára $ 0.0002483, legmagasabb ára pedig $ 0.00029674 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NVAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00041337, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00009005 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NVAI változása a következő volt: -3.51% az elmúlt órában, -11.48% az elmúlt 24 órában, és -2.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nova Shield (NVAI) piaci információk

Piaci érték $ 246.49K$ 246.49K $ 246.49K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 246.49K$ 246.49K $ 246.49K Forgalomban lévő készlet 968.78M 968.78M 968.78M Teljes tokenszám 968,776,751.3880146 968,776,751.3880146 968,776,751.3880146

A(z) Nova Shield jelenlegi piaci plafonja $ 246.49K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NVAI keringésben lévő tokenszáma 968.78M, és a teljes tokenszám 968776751.3880146. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 246.49K.