A(z) élő Nova Shield ár ma 0.00025443 USD. Kövesd nyomon a(z) NVAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NVAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Nova Shield Logó

Nova Shield Ár (NVAI)

Nem listázott

$0.00025443
-11.40%1D
Nova Shield (NVAI) Élő árdiagram
Nova Shield (NVAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0002483
24h alacsony
$ 0.00029674
24h magas

$ 0.0002483
$ 0.00029674
$ 0.00041337
$ 0.00009005
-3.51%

-11.48%

-2.19%

-2.19%

Nova Shield (NVAI) valós idejű ár: $0.00025443. Az elmúlt 24 órában, a(z)NVAI legalacsonyabb ára $ 0.0002483, legmagasabb ára pedig $ 0.00029674 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NVAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00041337, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00009005 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NVAI változása a következő volt: -3.51% az elmúlt órában, -11.48% az elmúlt 24 órában, és -2.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nova Shield (NVAI) piaci információk

$ 246.49K
--
$ 246.49K
968.78M
968,776,751.3880146
A(z) Nova Shield jelenlegi piaci plafonja $ 246.49K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NVAI keringésben lévő tokenszáma 968.78M, és a teljes tokenszám 968776751.3880146. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 246.49K.

Nova Shield (NVAI) árelőzmények USD

A(z) Nova ShieldUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Nova Shield USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0002768273.
A(z) Nova Shield USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Nova Shield USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-11.48%
30 nap$ +0.0002768273+108.80%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Nova Shield (NVAI)

Nova Shield is an AI-powered cybersecurity application designed to protect users from malware, wallet drainers, and other hidden threats that traditional antivirus tools often miss. Built initially for macOS, Nova Shield leverages large language models to monitor system activity, detect anomalies, and respond in real time through shell-level access. Its purpose is to close the multi-billion-dollar gap caused by undetected malware targeting digital assets, particularly crypto wallets. The platform provides simple installation, real-time defense, and an AI companion that executes commands, scans files, and prevents malicious activity without requiring users to be technical experts.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Nova Shield (NVAI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Nova Shield árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Nova Shield (NVAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Nova Shield (NVAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Nova Shield rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Nova Shield árelőrejelzését most!

NVAI helyi valutákra

Nova Shield (NVAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Nova Shield (NVAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NVAI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Nova Shield (NVAI)

Mennyit ér ma a(z) Nova Shield (NVAI)?
A(z) élő NVAI ár a(z) USD esetében 0.00025443 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NVAI ára a(z) USD esetében?
A(z) NVAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00025443. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Nova Shield piaci plafonja?
A(z) NVAI piaci plafonja $ 246.49K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NVAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NVAI keringésben lévő tokenszáma 968.78M USD.
Mi volt a(z) NVAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NVAI mindenkori legmagasabb ára 0.00041337 USD.
Mi volt a(z) NVAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NVAI mindenkori legalacsonyabb ára 0.00009005 USD.
Mekkora a(z) NVAI kereskedési volumene?
A(z) NVAI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NVAI ára emelkedni fog idén?
A(z) NVAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NVAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

