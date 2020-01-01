nounspace ($SPACE) tokenomikai adatai
nounspace is an open-source and fully customizable social app built on Farcaster, a sufficiently decentralized social media protocol. nounspace's mission is to build the future of social. Our vision for the future of social is one that's customizable, decentralized, and community-owned. $SPACE is the governance and utility token for nounspace and was fair launched via the MOR20 Factory built by Morpheus (https://mor.org/MOR20).
nounspace ($SPACE) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) nounspace ($SPACE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
nounspace ($SPACE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) nounspace ($SPACE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó $SPACE tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező $SPACE token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) $SPACE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $SPACE token élő árfolyamát!
$SPACE árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $SPACE kapcsán? $SPACE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
