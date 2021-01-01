Notional Finance (NOTE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Notional Finance (NOTE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Notional Finance (NOTE) tokennel kapcsolatos információk Notional is the first decentralized, Ethereum-based protocol for borrowing and lending at fixed rates and fixed terms. With variable rate lending, DeFi can only serve a small segment of the crypto lending market because variable interest rates don’t provide the certainty that lenders and borrowers require. Notional fixes this by creating a true market for lenders and borrowers that democratizes and empowers individual investors, business owners and institutional investors. Right now, users can borrow or lend USDC & DAI for up to one year, and ETH & WBTC for up to six months from Notional's on-chain liquidity pools. With Notional's V2 upgrade, liquidity providers enjoy a low-touch experience, and no longer need to roll their debts to new maturities as it is done automatically through the use of nTokens, ERC20 tokens that represent a user's share of the liquidity pool. After raising a $10 million Series A in May 2021 from some of the top VC firms, including Coinbase Ventures, Notional’s protocol has been relaunched on 11/1 with a host of new features as well as the NOTE governance token. Hivatalos webhely: https://notional.finance/ Vásárolj most NOTE tokent!

Notional Finance (NOTE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Notional Finance (NOTE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Teljes tokenszám: $ 97.74M $ 97.74M $ 97.74M Keringésben lévő tokenszám: $ 47.03M $ 47.03M $ 47.03M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M Minden idők csúcspontja: $ 23.42 $ 23.42 $ 23.42 Minden idők mélypontja: $ 0.01063645 $ 0.01063645 $ 0.01063645 Jelenlegi ár: $ 0.0488924 $ 0.0488924 $ 0.0488924 További tudnivalók a(z) Notional Finance (NOTE) áráról

Notional Finance (NOTE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Notional Finance (NOTE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NOTE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NOTE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NOTE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NOTE token élő árfolyamát!

NOTE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NOTE kapcsán? NOTE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NOTE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

