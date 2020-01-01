Noti (NOTI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Noti (NOTI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Noti (NOTI) tokennel kapcsolatos információk Noti is the first AI-based sniping bot that helps users find and snipe newly launched tokens on decentralized and centralized exchanges. With Noti, you are among the first to buy tokens immediately upon their launch and set up selling strategies. Noti currently supports Ethereum and plans to expand to all other popular chains. Noti provides several key features, including front-running, rug pull, and scam protection, trending tokens dashboard, and selling strategies. Powered by AI, these tools enhance security, prevent users from risks common to the crypto market, and improve their sniping experience. Discover new, promising tokens, pre-filtered for quality, right from the Noti dashboard, and set up the snipes and the sell strategies, all in one place. The platform offers multiple access points for users, including a web platform, a Telegram bot, and API integration. This allows both beginners and experienced traders to utilize Noti’s tools in a way that suits their needs. The user-friendly interface makes it easy to configure snipes, monitor transactions, and set up selling strategies ahead of time. Hivatalos webhely: https://noti.io/ Fehér könyv: https://noti.io/docs/noti-whitepaper.pdf Vásárolj most NOTI tokent!

Noti (NOTI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Noti (NOTI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 158.47K $ 158.47K $ 158.47K Teljes tokenszám: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 31.27M $ 31.27M $ 31.27M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Minden idők csúcspontja: $ 0.24133 $ 0.24133 $ 0.24133 Minden idők mélypontja: $ 0.00412451 $ 0.00412451 $ 0.00412451 Jelenlegi ár: $ 0.00506734 $ 0.00506734 $ 0.00506734 További tudnivalók a(z) Noti (NOTI) áráról

Noti (NOTI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Noti (NOTI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NOTI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NOTI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NOTI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NOTI token élő árfolyamát!

NOTI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NOTI kapcsán? NOTI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NOTI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

