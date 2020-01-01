NOTDOG (NOTDOG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NOTDOG (NOTDOG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NOTDOG (NOTDOG) tokennel kapcsolatos információk $NOTDOG is a whimsical and provocative concept that thrives on ambiguity and curiosity. It blurs the lines between definitions, asking the question: "What is it really?" With its playful tagline, "Maybe cat, Maybe frog, Maybe trend," $NOTDOG embraces the unexpected, leaving room for interpretation. It could be a mix of pop culture, fashion, and internet meme references, capturing the essence of trends that defy classification. It's fluid, ever-changing, and full of surprises—perfect for those who love the unconventional. Hivatalos webhely: https://www.notdog.wtf/ Vásárolj most NOTDOG tokent!

NOTDOG (NOTDOG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NOTDOG (NOTDOG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.77K $ 5.77K $ 5.77K Teljes tokenszám: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.77K $ 5.77K $ 5.77K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) NOTDOG (NOTDOG) áráról

NOTDOG (NOTDOG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NOTDOG (NOTDOG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NOTDOG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NOTDOG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NOTDOG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NOTDOG token élő árfolyamát!

