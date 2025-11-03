NOTAI (NOTAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00000455 $ 0.00000455 $ 0.00000455 24h alacsony $ 0.00000502 $ 0.00000502 $ 0.00000502 24h magas 24h alacsony $ 0.00000455$ 0.00000455 $ 0.00000455 24h magas $ 0.00000502$ 0.00000502 $ 0.00000502 Minden idők csúcspontja $ 0.00035467$ 0.00035467 $ 0.00035467 Legalacsonyabb ár $ 0.00000455$ 0.00000455 $ 0.00000455 Árváltozás (1H) -0.01% Árváltozás (1D) -3.76% Árváltozás (7D) -14.75% Árváltozás (7D) -14.75%

NOTAI (NOTAI) valós idejű ár: $0.00000461. Az elmúlt 24 órában, a(z)NOTAI legalacsonyabb ára $ 0.00000455, legmagasabb ára pedig $ 0.00000502 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NOTAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00035467, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000455 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NOTAI változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -3.76% az elmúlt 24 órában, és -14.75% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

NOTAI (NOTAI) piaci információk

Piaci érték $ 437.77K$ 437.77K $ 437.77K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 460.81K$ 460.81K $ 460.81K Forgalomban lévő készlet 95.00B 95.00B 95.00B Teljes tokenszám 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A(z) NOTAI jelenlegi piaci plafonja $ 437.77K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NOTAI keringésben lévő tokenszáma 95.00B, és a teljes tokenszám 100000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 460.81K.