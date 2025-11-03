Nosey (NOSEY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.0012941$ 0.0012941 $ 0.0012941 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.87% Árváltozás (1D) -15.23% Árváltozás (7D) +1.39% Árváltozás (7D) +1.39%

Nosey (NOSEY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)NOSEY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NOSEY valaha volt legmagasabb ára $ 0.0012941, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NOSEY változása a következő volt: -0.87% az elmúlt órában, -15.23% az elmúlt 24 órában, és +1.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nosey (NOSEY) piaci információk

Piaci érték $ 30.47K$ 30.47K $ 30.47K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 30.47K$ 30.47K $ 30.47K Forgalomban lévő készlet 998.94M 998.94M 998.94M Teljes tokenszám 998,939,589.945219 998,939,589.945219 998,939,589.945219

A(z) Nosey jelenlegi piaci plafonja $ 30.47K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NOSEY keringésben lévő tokenszáma 998.94M, és a teljes tokenszám 998939589.945219. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 30.47K.