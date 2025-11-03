TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő Nosey ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) NOSEY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NOSEY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NOSEY

NOSEY árinformációk

Mi a(z) NOSEY

NOSEY hivatalos webhely

NOSEY tokenomikai adatai

NOSEY árelőrejelzés

Nosey Logó

Nosey Ár (NOSEY)

Nem listázott

1 NOSEY-USD élő ár:

--
----
-15.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Nosey (NOSEY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:56:52 (UTC+8)

Nosey (NOSEY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0012941
$ 0.0012941$ 0.0012941

$ 0
$ 0$ 0

-0.87%

-15.23%

+1.39%

+1.39%

Nosey (NOSEY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)NOSEY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NOSEY valaha volt legmagasabb ára $ 0.0012941, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NOSEY változása a következő volt: -0.87% az elmúlt órában, -15.23% az elmúlt 24 órában, és +1.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nosey (NOSEY) piaci információk

$ 30.47K
$ 30.47K$ 30.47K

--
----

$ 30.47K
$ 30.47K$ 30.47K

998.94M
998.94M 998.94M

998,939,589.945219
998,939,589.945219 998,939,589.945219

A(z) Nosey jelenlegi piaci plafonja $ 30.47K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NOSEY keringésben lévő tokenszáma 998.94M, és a teljes tokenszám 998939589.945219. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 30.47K.

Nosey (NOSEY) árelőzmények USD

A(z) NoseyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Nosey USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Nosey USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Nosey USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-15.23%
30 nap$ 0-0.42%
60 nap$ 0-60.41%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Nosey (NOSEY)

Nosey is a community-driven memecoin built on the Solana blockchain.

The token is inspired by the viral TikTok creator Citra, who is building a 10-foot tall animatronic robot. The project brings this character and lore into the crypto ecosystem, using Nosey as a cultural and meme-driven asset for the Solana community.

Nosey has no centralized roadmap or utility promises, but functions as a cultural token that ties together social media virality and blockchain activity. The contract is deployed on Solana and trading is available on decentralized exchanges.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Nosey (NOSEY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Nosey árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Nosey (NOSEY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Nosey (NOSEY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Nosey rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Nosey árelőrejelzését most!

NOSEY helyi valutákra

Nosey (NOSEY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Nosey (NOSEY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NOSEY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Nosey (NOSEY)

Mennyit ér ma a(z) Nosey (NOSEY)?
A(z) élő NOSEY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NOSEY ára a(z) USD esetében?
A(z) NOSEY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Nosey piaci plafonja?
A(z) NOSEY piaci plafonja $ 30.47K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NOSEY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NOSEY keringésben lévő tokenszáma 998.94M USD.
Mi volt a(z) NOSEY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NOSEY mindenkori legmagasabb ára 0.0012941 USD.
Mi volt a(z) NOSEY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NOSEY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) NOSEY kereskedési volumene?
A(z) NOSEY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NOSEY ára emelkedni fog idén?
A(z) NOSEY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NOSEY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:56:52 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

