Nose Candy (COCAINE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nose Candy (COCAINE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nose Candy (COCAINE) tokennel kapcsolatos információk Degenerate Digital hookers and blow(nose candy), aiming to revolutionize online adult entertainment and sex work. Fun with friends and sexy ladies, Degenerate memes and OG culture, no holds bared. The wild west of Digital Degeneracy. Amazing sexy artfully crafted NTFs for everyones enjoyment. Project tokens can be exchanged for the NFTs with other potential added utility to come. Sit Back and enjoy the ride! Hivatalos webhely: https://nosecandy.io/ Vásárolj most COCAINE tokent!

Nose Candy (COCAINE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nose Candy (COCAINE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 36.76K $ 36.76K $ 36.76K Teljes tokenszám: $ 6.97B $ 6.97B $ 6.97B Keringésben lévő tokenszám: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 42.72K $ 42.72K $ 42.72K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Nose Candy (COCAINE) áráról

Nose Candy (COCAINE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nose Candy (COCAINE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó COCAINE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező COCAINE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) COCAINE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) COCAINE token élő árfolyamát!

COCAINE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) COCAINE kapcsán? COCAINE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) COCAINE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

