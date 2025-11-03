Norexa (NRX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00210081 $ 0.00210081 $ 0.00210081 24h alacsony $ 0.00232375 $ 0.00232375 $ 0.00232375 24h magas 24h alacsony $ 0.00210081$ 0.00210081 $ 0.00210081 24h magas $ 0.00232375$ 0.00232375 $ 0.00232375 Minden idők csúcspontja $ 0.01244581$ 0.01244581 $ 0.01244581 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.10% Árváltozás (1D) -8.95% Árváltozás (7D) -40.74% Árváltozás (7D) -40.74%

Norexa (NRX) valós idejű ár: $0.00209487. Az elmúlt 24 órában, a(z)NRX legalacsonyabb ára $ 0.00210081, legmagasabb ára pedig $ 0.00232375 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NRX valaha volt legmagasabb ára $ 0.01244581, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NRX változása a következő volt: -2.10% az elmúlt órában, -8.95% az elmúlt 24 órában, és -40.74% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Norexa (NRX) piaci információk

Piaci érték $ 210.08K$ 210.08K $ 210.08K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 210.08K$ 210.08K $ 210.08K Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Norexa jelenlegi piaci plafonja $ 210.08K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NRX keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 210.08K.