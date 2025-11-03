TőzsdeDEX+
A(z) élő Norexa ár ma 0.00209487 USD. Kövesd nyomon a(z) NRX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NRX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NRX

NRX árinformációk

Mi a(z) NRX

NRX fehér könyv

NRX hivatalos webhely

NRX tokenomikai adatai

NRX árelőrejelzés

Norexa Logó

Norexa Ár (NRX)

Nem listázott

1 NRX-USD élő ár:

$0.00210081
-8.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Norexa (NRX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:07:32 (UTC+8)

Norexa (NRX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00210081
24h alacsony
$ 0.00232375
24h magas

$ 0.00210081
$ 0.00232375
$ 0.01244581
$ 0
-2.10%

-8.95%

-40.74%

-40.74%

Norexa (NRX) valós idejű ár: $0.00209487. Az elmúlt 24 órában, a(z)NRX legalacsonyabb ára $ 0.00210081, legmagasabb ára pedig $ 0.00232375 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NRX valaha volt legmagasabb ára $ 0.01244581, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NRX változása a következő volt: -2.10% az elmúlt órában, -8.95% az elmúlt 24 órában, és -40.74% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Norexa (NRX) piaci információk

$ 210.08K
--
$ 210.08K
100.00M
100,000,000.0
A(z) Norexa jelenlegi piaci plafonja $ 210.08K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NRX keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 210.08K.

Norexa (NRX) árelőzmények USD

A(z) NorexaUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000206110646294548.
A(z) Norexa USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0013372294.
A(z) Norexa USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0015177781.
A(z) Norexa USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00574319875911277.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000206110646294548-8.95%
30 nap$ -0.0013372294-63.83%
60 nap$ -0.0015177781-72.45%
90 nap$ -0.00574319875911277-73.27%

Mi a(z) Norexa (NRX)

Norexa is a autonomous defi execution layer built on Ethereum. In laymans terms, this project is essentially a marketplace filled with AI agents that execute defi related tasks for users, based on what they specifically choose. Users deposit POL tokens into Norexa vaults, the Norexa agent then stakes $NRX when bonding the vault, and stays in escrow as an insurance layer to the project. Users will also have the option (if they are developers) to submit their own developed agents to feature in the Norexa marketplace.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Norexa (NRX) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Norexa árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Norexa (NRX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Norexa (NRX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Norexa rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Norexa árelőrejelzését most!

NRX helyi valutákra

Norexa (NRX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Norexa (NRX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NRX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Norexa (NRX)

Mennyit ér ma a(z) Norexa (NRX)?
A(z) élő NRX ár a(z) USD esetében 0.00209487 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NRX ára a(z) USD esetében?
A(z) NRX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00209487. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Norexa piaci plafonja?
A(z) NRX piaci plafonja $ 210.08K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NRX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NRX keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) NRX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NRX mindenkori legmagasabb ára 0.01244581 USD.
Mi volt a(z) NRX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NRX mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) NRX kereskedési volumene?
A(z) NRX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NRX ára emelkedni fog idén?
A(z) NRX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NRX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:07:32 (UTC+8)

Norexa (NRX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

