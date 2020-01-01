Nord Finance (NORD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nord Finance (NORD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nord Finance (NORD) tokennel kapcsolatos információk Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology. Hivatalos webhely: https://nordfinance.io/ Vásárolj most NORD tokent!

Nord Finance (NORD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nord Finance (NORD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 65.14K $ 65.14K $ 65.14K Teljes tokenszám: $ 9.10M $ 9.10M $ 9.10M Keringésben lévő tokenszám: $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 80.16K $ 80.16K $ 80.16K Minden idők csúcspontja: $ 18.99 $ 18.99 $ 18.99 Minden idők mélypontja: $ 0.00325074 $ 0.00325074 $ 0.00325074 Jelenlegi ár: $ 0.00880877 $ 0.00880877 $ 0.00880877 További tudnivalók a(z) Nord Finance (NORD) áráról

Nord Finance (NORD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nord Finance (NORD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NORD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NORD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NORD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NORD token élő árfolyamát!

NORD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NORD kapcsán? NORD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NORD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

