Noon USN (USN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Noon USN (USN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Noon USN (USN) tokennel kapcsolatos információk Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions. Hivatalos webhely: https://www.noon.capital/ Vásárolj most USN tokent!

Noon USN (USN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Noon USN (USN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 22.46M $ 22.46M $ 22.46M Teljes tokenszám: $ 22.45M $ 22.45M $ 22.45M Keringésben lévő tokenszám: $ 22.45M $ 22.45M $ 22.45M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 22.46M $ 22.46M $ 22.46M Minden idők csúcspontja: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Minden idők mélypontja: $ 0.988079 $ 0.988079 $ 0.988079 Jelenlegi ár: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 További tudnivalók a(z) Noon USN (USN) áráról

Noon USN (USN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Noon USN (USN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó USN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező USN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) USN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USN token élő árfolyamát!

USN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) USN kapcsán? USN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) USN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

