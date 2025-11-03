Noodleface (NOODLE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00000639$ 0.00000639 $ 0.00000639 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.70% Árváltozás (1D) +4.44% Árváltozás (7D) -66.56% Árváltozás (7D) -66.56%

Noodleface (NOODLE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)NOODLE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NOODLE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00000639, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NOODLE változása a következő volt: -1.70% az elmúlt órában, +4.44% az elmúlt 24 órában, és -66.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Noodleface (NOODLE) piaci információk

Piaci érték $ 46.97K$ 46.97K $ 46.97K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 46.97K$ 46.97K $ 46.97K Forgalomban lévő készlet 100.00B 100.00B 100.00B Teljes tokenszám 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A(z) Noodleface jelenlegi piaci plafonja $ 46.97K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NOODLE keringésben lévő tokenszáma 100.00B, és a teljes tokenszám 100000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 46.97K.