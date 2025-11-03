NONOS (NOX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00883625 24h alacsony $ 0.01067229 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.01143162 Legalacsonyabb ár $ 0.0010326 Árváltozás (1H) -6.40% Árváltozás (1D) -0.16% Árváltozás (7D) +7.24%

NONOS (NOX) valós idejű ár: $0.00887465. Az elmúlt 24 órában, a(z)NOX legalacsonyabb ára $ 0.00883625, legmagasabb ára pedig $ 0.01067229 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NOX valaha volt legmagasabb ára $ 0.01143162, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0010326 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NOX változása a következő volt: -6.40% az elmúlt órában, -0.16% az elmúlt 24 órában, és +7.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

NONOS (NOX) piaci információk

Piaci érték $ 7.26M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.26M Forgalomban lévő készlet 798.35M Teljes tokenszám 798,353,887.986053

A(z) NONOS jelenlegi piaci plafonja $ 7.26M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NOX keringésben lévő tokenszáma 798.35M, és a teljes tokenszám 798353887.986053. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.26M.