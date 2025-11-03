TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő NONOS ár ma 0.00887465 USD. Kövesd nyomon a(z) NOX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NOX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő NONOS ár ma 0.00887465 USD. Kövesd nyomon a(z) NOX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NOX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NOX

NOX árinformációk

Mi a(z) NOX

NOX fehér könyv

NOX hivatalos webhely

NOX tokenomikai adatai

NOX árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

NONOS Logó

NONOS Ár (NOX)

Nem listázott

1 NOX-USD élő ár:

$0.00903943
$0.00903943$0.00903943
+1.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
NONOS (NOX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:07:24 (UTC+8)

NONOS (NOX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00883625
$ 0.00883625$ 0.00883625
24h alacsony
$ 0.01067229
$ 0.01067229$ 0.01067229
24h magas

$ 0.00883625
$ 0.00883625$ 0.00883625

$ 0.01067229
$ 0.01067229$ 0.01067229

$ 0.01143162
$ 0.01143162$ 0.01143162

$ 0.0010326
$ 0.0010326$ 0.0010326

-6.40%

-0.16%

+7.24%

+7.24%

NONOS (NOX) valós idejű ár: $0.00887465. Az elmúlt 24 órában, a(z)NOX legalacsonyabb ára $ 0.00883625, legmagasabb ára pedig $ 0.01067229 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NOX valaha volt legmagasabb ára $ 0.01143162, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0010326 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NOX változása a következő volt: -6.40% az elmúlt órában, -0.16% az elmúlt 24 órában, és +7.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

NONOS (NOX) piaci információk

$ 7.26M
$ 7.26M$ 7.26M

--
----

$ 7.26M
$ 7.26M$ 7.26M

798.35M
798.35M 798.35M

798,353,887.986053
798,353,887.986053 798,353,887.986053

A(z) NONOS jelenlegi piaci plafonja $ 7.26M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NOX keringésben lévő tokenszáma 798.35M, és a teljes tokenszám 798353887.986053. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.26M.

NONOS (NOX) árelőzmények USD

A(z) NONOSUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) NONOS USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0263805103.
A(z) NONOS USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) NONOS USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.16%
30 nap$ +0.0263805103+297.26%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) NONOS (NOX)

NØNOS ($NOX) is the native token of the first ZeroState Operating System, an new-era OS built entirely in Rust to prioritize security, fairness, and resilience. $NOX powers a decentralized ecosystem that includes zk-capsules for encrypted state portability, onion mesh networking for anonymous communication, and post-identity applications that allow users to interact without exposing personal data. The project is designed as a foundation for next-generation digital infrastructure where privacy, autonomy, and censorship-resistance are guaranteed at the protocol level.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

NONOS (NOX) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

NONOS árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) NONOS (NOX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) NONOS (NOX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) NONOS rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) NONOS árelőrejelzését most!

NOX helyi valutákra

NONOS (NOX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) NONOS (NOX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NOX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: NONOS (NOX)

Mennyit ér ma a(z) NONOS (NOX)?
A(z) élő NOX ár a(z) USD esetében 0.00887465 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NOX ára a(z) USD esetében?
A(z) NOX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00887465. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) NONOS piaci plafonja?
A(z) NOX piaci plafonja $ 7.26M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NOX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NOX keringésben lévő tokenszáma 798.35M USD.
Mi volt a(z) NOX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NOX mindenkori legmagasabb ára 0.01143162 USD.
Mi volt a(z) NOX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NOX mindenkori legalacsonyabb ára 0.0010326 USD.
Mekkora a(z) NOX kereskedési volumene?
A(z) NOX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NOX ára emelkedni fog idén?
A(z) NOX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NOX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:07:24 (UTC+8)

NONOS (NOX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,535.12
$107,535.12$107,535.12

-2.33%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,719.18
$3,719.18$3,719.18

-3.48%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.40
$176.40$176.40

-4.01%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0475
$1.0475$1.0475

-16.99%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,535.12
$107,535.12$107,535.12

-2.33%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,719.18
$3,719.18$3,719.18

-3.48%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.40
$176.40$176.40

-4.01%

DASH Logó

DASH

DASH

$83.39
$83.39$83.39

-5.88%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4176
$2.4176$2.4176

-3.29%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0397
$0.0397$0.0397

-20.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05610
$0.05610$0.05610

+180.50%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.11332
$0.11332$0.11332

+37.17%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000495
$0.0000495$0.0000495

+96.42%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005878
$0.00005878$0.00005878

+60.55%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000495
$0.000000000495$0.000000000495

+27.24%

Cryvantis Logó

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0002482
$0.0002482$0.0002482

+29.74%