NON OF US (NON) tokenomikai adatai

NON OF US (NON) tokennel kapcsolatos információk n the digital realm, whispers speak of a mysterious group. No one knows exactly who they are or what their purpose is. Their symbols and signs appear in the most unexpected places, inviting the observant to delve deeper. It's said that those who can decipher the hidden messages will become part of an exclusive community preparing for something monumental. Beneath ordinary objects lie secrets revealed only to those ready to see them. Hivatalos webhely: https://nonof.us/ Vásárolj most NON tokent!

NON OF US (NON) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NON OF US (NON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.83K $ 3.83K $ 3.83K Teljes tokenszám: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Keringésben lévő tokenszám: $ 849.79M $ 849.79M $ 849.79M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.50K $ 4.50K $ 4.50K Minden idők csúcspontja: $ 0.00550276 $ 0.00550276 $ 0.00550276 Minden idők mélypontja: $ 0.00000225 $ 0.00000225 $ 0.00000225 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) NON OF US (NON) áráról

NON OF US (NON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NON OF US (NON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NON tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NON token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NON token élő árfolyamát!

NON árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NON kapcsán? NON-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NON tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

