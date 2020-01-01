NOME (NOME) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NOME (NOME) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NOME (NOME) tokennel kapcsolatos információk NOME Protocol is a synthetic algorithmic stablecoin system designed to strengthen the Berachain ecosystem. At its core, it leverages USDBr, Berachain’s native algostable, to create sustainable and scalable financial mechanisms. Unlike traditional bonding mechanisms, NOME introduces the Stabilization Module—a model that absorbs excess liquidity during expansion phases and directs it to Protocol-Owned Liquidity (POL). These reserves are then strategically deployed to maintain the USDBr peg, ensuring long-term stability and resilience. Current Metrics of protocol: 5M TVL, Top-20 protocols in Berachain ecosystem. Hivatalos webhely: https://nome.gg Fehér könyv: https://nome-protocol.gitbook.io/nomeprotocol Vásárolj most NOME tokent!

NOME (NOME) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NOME (NOME) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.21K $ 11.21K $ 11.21K Teljes tokenszám: $ 12.50M $ 12.50M $ 12.50M Keringésben lévő tokenszám: $ 6.57M $ 6.57M $ 6.57M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.34K $ 21.34K $ 21.34K Minden idők csúcspontja: $ 0.092531 $ 0.092531 $ 0.092531 Minden idők mélypontja: $ 0.00169169 $ 0.00169169 $ 0.00169169 Jelenlegi ár: $ 0.00170754 $ 0.00170754 $ 0.00170754 További tudnivalók a(z) NOME (NOME) áráról

NOME (NOME) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NOME (NOME) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NOME tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NOME token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NOME tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NOME token élő árfolyamát!

NOME árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NOME kapcsán? NOME-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NOME tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

