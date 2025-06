Mi a(z) Nola (NOLA)

Join Nola, The infamous Arbitrum kitty who is dominating the space right now. This feline is ready to visit the moon and beyond, just needs your support! Visit our community and grab a bag, because Nola is our favorite! $NOLA The face of Arb/Offchain Labs & @hkalodner ’s pet cat. Nola is an Arb native project committed to providing a fun educational way to bring users on chain. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $NOLA is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $NOLA show you the way.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Nola (NOLA) Erőforrás Hivatalos webhely

Nola (NOLA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Nola (NOLA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NOLA token kapcsán!