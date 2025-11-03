NOKKI (NOKKI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.0027141 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -5.51% Árváltozás (7D) -10.85%

NOKKI (NOKKI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)NOKKI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NOKKI valaha volt legmagasabb ára $ 0.0027141, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NOKKI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -5.51% az elmúlt 24 órában, és -10.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

NOKKI (NOKKI) piaci információk

Piaci érték $ 8.79K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.79K Forgalomban lévő készlet 999.28M Teljes tokenszám 999,281,683.739346

A(z) NOKKI jelenlegi piaci plafonja $ 8.79K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NOKKI keringésben lévő tokenszáma 999.28M, és a teljes tokenszám 999281683.739346. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.79K.