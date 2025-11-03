TőzsdeDEX+
A(z) élő NOI Token ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) NOI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NOI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő NOI Token ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) NOI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NOI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NOI

NOI árinformációk

Mi a(z) NOI

NOI hivatalos webhely

NOI tokenomikai adatai

NOI árelőrejelzés

NOI Token Logó

NOI Token Ár (NOI)

Nem listázott

1 NOI-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
NOI Token (NOI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:56:16 (UTC+8)

NOI Token (NOI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00104937
$ 0.00104937$ 0.00104937

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

NOI Token (NOI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)NOI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NOI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00104937, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NOI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

NOI Token (NOI) piaci információk

$ 16.54K
$ 16.54K$ 16.54K

--
----

$ 16.54K
$ 16.54K$ 16.54K

380.12M
380.12M 380.12M

380,124,553.0
380,124,553.0 380,124,553.0

A(z) NOI Token jelenlegi piaci plafonja $ 16.54K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NOI keringésben lévő tokenszáma 380.12M, és a teljes tokenszám 380124553.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.54K.

NOI Token (NOI) árelőzmények USD

A(z) NOI TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) NOI Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) NOI Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) NOI Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 00.00%
60 nap$ 00.00%
90 nap$ 0--

Mi a(z) NOI Token (NOI)

We're launching the world's first cryptocurrency and RWA (Real World Assets) exchange with a multilingual, physical call center. It will provide comprehensive customer service and sales support. This is a tremendous value for people 50+ who expect such support, which no other exchange currently offers. Our platform combines innovation with a traditional approach to customer care. We will be the first classic crypto exchange to

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

NOI Token (NOI) Erőforrás

Hivatalos webhely

NOI Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) NOI Token (NOI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) NOI Token (NOI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) NOI Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) NOI Token árelőrejelzését most!

NOI helyi valutákra

NOI Token (NOI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) NOI Token (NOI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NOI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: NOI Token (NOI)

Mennyit ér ma a(z) NOI Token (NOI)?
A(z) élő NOI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NOI ára a(z) USD esetében?
A(z) NOI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) NOI Token piaci plafonja?
A(z) NOI piaci plafonja $ 16.54K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NOI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NOI keringésben lévő tokenszáma 380.12M USD.
Mi volt a(z) NOI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NOI mindenkori legmagasabb ára 0.00104937 USD.
Mi volt a(z) NOI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NOI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) NOI kereskedési volumene?
A(z) NOI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NOI ára emelkedni fog idén?
A(z) NOI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NOI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:56:16 (UTC+8)

NOI Token (NOI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

