nod cat (NOD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) nod cat (NOD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

nod cat (NOD) tokennel kapcsolatos információk NOD CAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, inspired by the popular nod cat meme. Initially developed by the creator of the JAM token, the project emphasizes community engagement and collaboration. After the original developer's departure, the community took the reins to build a friendly and inclusive environment aimed at uniting enthusiasts of the nod cat meme and fostering growth within the Solana ecosystem. Hivatalos webhely: https://nod.cat Vásárolj most NOD tokent!

nod cat (NOD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) nod cat (NOD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.93K $ 7.93K $ 7.93K Teljes tokenszám: $ 998.46M $ 998.46M $ 998.46M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.46M $ 998.46M $ 998.46M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.93K $ 7.93K $ 7.93K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) nod cat (NOD) áráról

nod cat (NOD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) nod cat (NOD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NOD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NOD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NOD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NOD token élő árfolyamát!

NOD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NOD kapcsán? NOD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NOD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

