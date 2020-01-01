No1 tiktok cat (PUFF) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) No1 tiktok cat (PUFF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

No1 tiktok cat (PUFF) tokennel kapcsolatos információk Meet Little $Puff, the No. 1 TikTok cat! Puff is the latest star in a long line of unique feline personalities. Early fans were enchanted by Puff’s impressive cooking skills, while new followers have discovered Puff through clever life hacks and hilarious memes. With over 70 million followers, Puff is the most followed cat on TikTok and the internet, now serving up culinary delights and meme magic on Solana! 🐱🍳 Hivatalos webhely: https://www.littlepuffsol.com/ Vásárolj most PUFF tokent!

No1 tiktok cat (PUFF) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) No1 tiktok cat (PUFF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 37.08K $ 37.08K $ 37.08K Teljes tokenszám: $ 998.65M $ 998.65M $ 998.65M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.65M $ 998.65M $ 998.65M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 37.08K $ 37.08K $ 37.08K Minden idők csúcspontja: $ 0.00547776 $ 0.00547776 $ 0.00547776 Minden idők mélypontja: $ 0.0000202 $ 0.0000202 $ 0.0000202 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) No1 tiktok cat (PUFF) áráról

No1 tiktok cat (PUFF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) No1 tiktok cat (PUFF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PUFF tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PUFF token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PUFF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PUFF token élő árfolyamát!

PUFF árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PUFF kapcsán? PUFF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PUFF tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

