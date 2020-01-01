NIYOKO by Virtuals (NYKO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NIYOKO by Virtuals (NYKO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NIYOKO by Virtuals (NYKO) tokennel kapcsolatos információk NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem. Hivatalos webhely: https://nyko.cool Vásárolj most NYKO tokent!

NIYOKO by Virtuals (NYKO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NIYOKO by Virtuals (NYKO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 194.91K $ 194.91K $ 194.91K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 849.98M $ 849.98M $ 849.98M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 229.31K $ 229.31K $ 229.31K Minden idők csúcspontja: $ 0.0025025 $ 0.0025025 $ 0.0025025 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00022931 $ 0.00022931 $ 0.00022931 További tudnivalók a(z) NIYOKO by Virtuals (NYKO) áráról

NIYOKO by Virtuals (NYKO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NIYOKO by Virtuals (NYKO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NYKO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NYKO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NYKO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NYKO token élő árfolyamát!

NYKO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NYKO kapcsán? NYKO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NYKO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

