A(z) élő Niuma ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) NIUMA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NIUMA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NIUMA

NIUMA árinformációk

Mi a(z) NIUMA

NIUMA hivatalos webhely

NIUMA tokenomikai adatai

NIUMA árelőrejelzés

Niuma Logó

Niuma Ár (NIUMA)

Nem listázott

1 NIUMA-USD élő ár:

--
----
-8.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Niuma (NIUMA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:07:12 (UTC+8)

Niuma (NIUMA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.57%

-7.98%

-33.57%

-33.57%

Niuma (NIUMA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)NIUMA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NIUMA valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NIUMA változása a következő volt: -2.57% az elmúlt órában, -7.98% az elmúlt 24 órában, és -33.57% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Niuma (NIUMA) piaci információk

$ 69.96K
$ 69.96K$ 69.96K

--
----

$ 69.96K
$ 69.96K$ 69.96K

975.24M
975.24M 975.24M

975,244,761.4377322
975,244,761.4377322 975,244,761.4377322

A(z) Niuma jelenlegi piaci plafonja $ 69.96K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NIUMA keringésben lévő tokenszáma 975.24M, és a teljes tokenszám 975244761.4377322. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 69.96K.

Niuma (NIUMA) árelőzmények USD

A(z) NiumaUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Niuma USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Niuma USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Niuma USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-7.98%
30 nap$ 0-75.78%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Niuma (NIUMA)

"Oxen and horses" symbolize the true creators of the vast majority of the world's wealth and value. $NIUMA brings this cultural IP to the blockchain, giving it a new meaning: it is no longer a neglected labor force, but an awakening consensus force. $NIUMA - Culture builds consensus Cultural consensus × Financial Revolution: IP familiar to hundreds of millions of people + the strongest narrative in the cryptocurrency world = explosive potential Grassroots awakening, refusing to be silent: This is the currency of ordinary people, advocating for all underestimated strivers

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Niuma (NIUMA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Niuma árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Niuma (NIUMA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Niuma (NIUMA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Niuma rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Niuma árelőrejelzését most!

NIUMA helyi valutákra

Niuma (NIUMA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Niuma (NIUMA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NIUMA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Niuma (NIUMA)

Mennyit ér ma a(z) Niuma (NIUMA)?
A(z) élő NIUMA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NIUMA ára a(z) USD esetében?
A(z) NIUMA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Niuma piaci plafonja?
A(z) NIUMA piaci plafonja $ 69.96K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NIUMA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NIUMA keringésben lévő tokenszáma 975.24M USD.
Mi volt a(z) NIUMA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NIUMA mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) NIUMA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NIUMA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) NIUMA kereskedési volumene?
A(z) NIUMA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NIUMA ára emelkedni fog idén?
A(z) NIUMA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NIUMA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:07:12 (UTC+8)

Niuma (NIUMA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

