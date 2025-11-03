TőzsdeDEX+
A(z) élő Nirvana ANA ár ma 4.19 USD. Kövesd nyomon a(z) ANA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ANA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ANA

ANA árinformációk

Mi a(z) ANA

ANA hivatalos webhely

ANA tokenomikai adatai

ANA árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Nirvana ANA Logó

Nirvana ANA Ár (ANA)

Nem listázott

1 ANA-USD élő ár:

$4.19
$4.19
-1.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Nirvana ANA (ANA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:07:05 (UTC+8)

Nirvana ANA (ANA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 4.19
$ 4.19
24h alacsony
$ 4.24
$ 4.24
24h magas

$ 4.19
$ 4.19

$ 4.24
$ 4.24

$ 5.22
$ 5.22

$ 3.9
$ 3.9

-0.07%

-1.08%

-2.25%

-2.25%

Nirvana ANA (ANA) valós idejű ár: $4.19. Az elmúlt 24 órában, a(z)ANA legalacsonyabb ára $ 4.19, legmagasabb ára pedig $ 4.24 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ANA valaha volt legmagasabb ára $ 5.22, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3.9 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ANA változása a következő volt: -0.07% az elmúlt órában, -1.08% az elmúlt 24 órában, és -2.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nirvana ANA (ANA) piaci információk

$ 32.26M
$ 32.26M

--
--

$ 32.26M
$ 32.26M

7.69M
7.69M

7,691,907.384109
7,691,907.384109

A(z) Nirvana ANA jelenlegi piaci plafonja $ 32.26M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ANA keringésben lévő tokenszáma 7.69M, és a teljes tokenszám 7691907.384109. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 32.26M.

Nirvana ANA (ANA) árelőzmények USD

A(z) Nirvana ANAUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.046047489303237.
A(z) Nirvana ANA USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.4115024140.
A(z) Nirvana ANA USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.4492626940.
A(z) Nirvana ANA USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.25538894878873.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.046047489303237-1.08%
30 nap$ -0.4115024140-9.82%
60 nap$ -0.4492626940-10.72%
90 nap$ -0.25538894878873-5.74%

Mi a(z) Nirvana ANA (ANA)

Nirvana is the protocol of eternal value.

Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.

ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.

Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.

Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.

Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.

This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Nirvana ANA (ANA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Nirvana ANA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Nirvana ANA (ANA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Nirvana ANA (ANA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Nirvana ANA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Nirvana ANA árelőrejelzését most!

ANA helyi valutákra

Nirvana ANA (ANA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Nirvana ANA (ANA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ANA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Nirvana ANA (ANA)

Mennyit ér ma a(z) Nirvana ANA (ANA)?
A(z) élő ANA ár a(z) USD esetében 4.19 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ANA ára a(z) USD esetében?
A(z) ANA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 4.19. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Nirvana ANA piaci plafonja?
A(z) ANA piaci plafonja $ 32.26M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ANA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ANA keringésben lévő tokenszáma 7.69M USD.
Mi volt a(z) ANA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ANA mindenkori legmagasabb ára 5.22 USD.
Mi volt a(z) ANA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ANA mindenkori legalacsonyabb ára 3.9 USD.
Mekkora a(z) ANA kereskedési volumene?
A(z) ANA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ANA ára emelkedni fog idén?
A(z) ANA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ANA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:07:05 (UTC+8)

Nirvana ANA (ANA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,561.34

$3,723.26

$176.75

$1.0501

$0.9998

$107,561.34

$3,723.26

$176.75

$83.38

$2.4190

$0.00000

$0.00000

$0.0397

$0.05610

$0.11307

