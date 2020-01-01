NIOB (NIOB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NIOB (NIOB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NIOB (NIOB) tokennel kapcsolatos információk Niob Finance is a Decentralized Exchange and Automatic Liquidity Acquisition Yield Farm, with a three-level referral system. Niob currently runs on BSC and has an aim to launch on several other blockchains in the future. The project utilizes deflationary token NIOB. Each time the token is transferred – it triggers the auto-burn mechanism. Another unique feature of NIOB token is ability to allocate part of transfer tax towards the locked liquidity. The innovative products and features which Niob's team will be delivering as per Niob's roadmap, should provide a sustainable environment for users to benefit from high APR yield farming and many other DeFi solutions, such as prediction trading, NFT platform, and non-custodial crypto wallet with fiat getaway. Hivatalos webhely: https://niob.finance/ Fehér könyv: https://docs.niob.finance/

NIOB (NIOB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NIOB (NIOB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 94.07K $ 94.07K $ 94.07K Teljes tokenszám: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 467.58M $ 467.58M $ 467.58M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 120.71K $ 120.71K $ 120.71K Minden idők csúcspontja: $ 0.02637813 $ 0.02637813 $ 0.02637813 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00020118 $ 0.00020118 $ 0.00020118

NIOB (NIOB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NIOB (NIOB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NIOB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NIOB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NIOB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NIOB token élő árfolyamát!

NIOB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NIOB kapcsán? NIOB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

