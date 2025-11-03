Ninjas in Pyjamas (DOJO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.137949 24h magas $ 0.169738 Minden idők csúcspontja $ 1.56 Legalacsonyabb ár $ 0.138488 Árváltozás (1H) -1.64% Árváltozás (1D) -17.74% Árváltozás (7D) -38.45%

Ninjas in Pyjamas (DOJO) valós idejű ár: $0.1377. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOJO legalacsonyabb ára $ 0.137949, legmagasabb ára pedig $ 0.169738 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOJO valaha volt legmagasabb ára $ 1.56, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.138488 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOJO változása a következő volt: -1.64% az elmúlt órában, -17.74% az elmúlt 24 órában, és -38.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) piaci információk

Piaci érték $ 75.62K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 688.50K Forgalomban lévő készlet 549.14K Teljes tokenszám 5,000,000.0

A(z) Ninjas in Pyjamas jelenlegi piaci plafonja $ 75.62K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOJO keringésben lévő tokenszáma 549.14K, és a teljes tokenszám 5000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 688.50K.