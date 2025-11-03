Ninjas in Pyjamas Ár (DOJO)
-1.64%
-17.74%
-38.45%
-38.45%
Ninjas in Pyjamas (DOJO) valós idejű ár: $0.1377. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOJO legalacsonyabb ára $ 0.137949, legmagasabb ára pedig $ 0.169738 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOJO valaha volt legmagasabb ára $ 1.56, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.138488 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOJO változása a következő volt: -1.64% az elmúlt órában, -17.74% az elmúlt 24 órában, és -38.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Ninjas in Pyjamas jelenlegi piaci plafonja $ 75.62K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOJO keringésben lévő tokenszáma 549.14K, és a teljes tokenszám 5000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 688.50K.
A(z) Ninjas in PyjamasUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0297098489294228.
A(z) Ninjas in Pyjamas USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.1027847329.
A(z) Ninjas in Pyjamas USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.1155989572.
A(z) Ninjas in Pyjamas USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.7294186715424738.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ -0.0297098489294228
|-17.74%
|30 nap
|$ -0.1027847329
|-74.64%
|60 nap
|$ -0.1155989572
|-83.94%
|90 nap
|$ -0.7294186715424738
|-84.11%
Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|11-02 15:42:00
|Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
