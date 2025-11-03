TőzsdeDEX+
A(z) élő Ninjas in Pyjamas ár ma 0.1377 USD. Kövesd nyomon a(z) DOJO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DOJO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Ninjas in Pyjamas Ár (DOJO)

$0.1377
-17.70%1D
-17.70%1D
Ninjas in Pyjamas (DOJO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:07:01 (UTC+8)

Ninjas in Pyjamas (DOJO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.137949
$ 0.137949$ 0.137949
24h alacsony
$ 0.169738
$ 0.169738$ 0.169738
24h magas

$ 0.137949
$ 0.137949$ 0.137949

$ 0.169738
$ 0.169738$ 0.169738

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

$ 0.138488
$ 0.138488$ 0.138488

-1.64%

-17.74%

-38.45%

-38.45%

Ninjas in Pyjamas (DOJO) valós idejű ár: $0.1377. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOJO legalacsonyabb ára $ 0.137949, legmagasabb ára pedig $ 0.169738 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOJO valaha volt legmagasabb ára $ 1.56, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.138488 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOJO változása a következő volt: -1.64% az elmúlt órában, -17.74% az elmúlt 24 órában, és -38.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) piaci információk

$ 75.62K
$ 75.62K$ 75.62K

--
----

$ 688.50K
$ 688.50K$ 688.50K

549.14K
549.14K 549.14K

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

A(z) Ninjas in Pyjamas jelenlegi piaci plafonja $ 75.62K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOJO keringésben lévő tokenszáma 549.14K, és a teljes tokenszám 5000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 688.50K.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) árelőzmények USD

A(z) Ninjas in PyjamasUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0297098489294228.
A(z) Ninjas in Pyjamas USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.1027847329.
A(z) Ninjas in Pyjamas USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.1155989572.
A(z) Ninjas in Pyjamas USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.7294186715424738.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0297098489294228-17.74%
30 nap$ -0.1027847329-74.64%
60 nap$ -0.1155989572-83.94%
90 nap$ -0.7294186715424738-84.11%

Mi a(z) Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Ninjas in Pyjamas árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ninjas in Pyjamas (DOJO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ninjas in Pyjamas (DOJO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ninjas in Pyjamas rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ninjas in Pyjamas árelőrejelzését most!

DOJO helyi valutákra

Ninjas in Pyjamas (DOJO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ninjas in Pyjamas (DOJO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DOJO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Mennyit ér ma a(z) Ninjas in Pyjamas (DOJO)?
A(z) élő DOJO ár a(z) USD esetében 0.1377 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DOJO ára a(z) USD esetében?
A(z) DOJO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.1377. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ninjas in Pyjamas piaci plafonja?
A(z) DOJO piaci plafonja $ 75.62K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DOJO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DOJO keringésben lévő tokenszáma 549.14K USD.
Mi volt a(z) DOJO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DOJO mindenkori legmagasabb ára 1.56 USD.
Mi volt a(z) DOJO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DOJO mindenkori legalacsonyabb ára 0.138488 USD.
Mekkora a(z) DOJO kereskedési volumene?
A(z) DOJO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DOJO ára emelkedni fog idén?
A(z) DOJO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DOJO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:07:01 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

