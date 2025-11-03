NIKY (NIKY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00202952 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -3.51% Árváltozás (1D) -4.89% Árváltozás (7D) -13.51%

NIKY (NIKY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)NIKY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NIKY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00202952, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NIKY változása a következő volt: -3.51% az elmúlt órában, -4.89% az elmúlt 24 órában, és -13.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

NIKY (NIKY) piaci információk

Piaci érték $ 785.51K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 785.51K Forgalomban lévő készlet 999.67M Teljes tokenszám 999,674,214.586835

A(z) NIKY jelenlegi piaci plafonja $ 785.51K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NIKY keringésben lévő tokenszáma 999.67M, és a teljes tokenszám 999674214.586835. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 785.51K.