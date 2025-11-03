Nikepig (NIKEPIG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00152199 $ 0.00152199 $ 0.00152199 24h alacsony $ 0.00155528 $ 0.00155528 $ 0.00155528 24h magas 24h alacsony $ 0.00152199$ 0.00152199 $ 0.00152199 24h magas $ 0.00155528$ 0.00155528 $ 0.00155528 Minden idők csúcspontja $ 0.01797996$ 0.01797996 $ 0.01797996 Legalacsonyabb ár $ 0.00117187$ 0.00117187 $ 0.00117187 Árváltozás (1H) -0.19% Árváltozás (1D) +0.64% Árváltozás (7D) -13.55% Árváltozás (7D) -13.55%

Nikepig (NIKEPIG) valós idejű ár: $0.00153897. Az elmúlt 24 órában, a(z)NIKEPIG legalacsonyabb ára $ 0.00152199, legmagasabb ára pedig $ 0.00155528 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NIKEPIG valaha volt legmagasabb ára $ 0.01797996, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00117187 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NIKEPIG változása a következő volt: -0.19% az elmúlt órában, +0.64% az elmúlt 24 órában, és -13.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nikepig (NIKEPIG) piaci információk

Piaci érték $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Forgalomban lévő készlet 899.72M 899.72M 899.72M Teljes tokenszám 899,717,800.0 899,717,800.0 899,717,800.0

A(z) Nikepig jelenlegi piaci plafonja $ 1.39M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NIKEPIG keringésben lévő tokenszáma 899.72M, és a teljes tokenszám 899717800.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.39M.