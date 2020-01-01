Niftyx Protocol (SHROOM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Niftyx Protocol (SHROOM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Niftyx Protocol (SHROOM) tokennel kapcsolatos információk Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting. The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms. Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others. The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven. Hivatalos webhely: https://www.niftyx.org/ Vásárolj most SHROOM tokent!

Niftyx Protocol (SHROOM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Niftyx Protocol (SHROOM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 433.71K $ 433.71K $ 433.71K Teljes tokenszám: $ 65.56M $ 65.56M $ 65.56M Keringésben lévő tokenszám: $ 51.39M $ 51.39M $ 51.39M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 553.32K $ 553.32K $ 553.32K Minden idők csúcspontja: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Minden idők mélypontja: $ 0.00362545 $ 0.00362545 $ 0.00362545 Jelenlegi ár: $ 0.00844027 $ 0.00844027 $ 0.00844027 További tudnivalók a(z) Niftyx Protocol (SHROOM) áráról

Niftyx Protocol (SHROOM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Niftyx Protocol (SHROOM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHROOM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHROOM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHROOM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHROOM token élő árfolyamát!

