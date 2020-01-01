Nifty League (NFTL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nifty League (NFTL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nifty League (NFTL) tokennel kapcsolatos információk The Nifty League is an NFT gaming platform built with nostalgic retro games in mind. Our first play-2-earn game "Nifty Smashers" is out now bringing degens across mainnet together to brawl it out! NFTL is our governance and utility token used for voting on DAO proposals and for ecosystem wide expenses such as renaming characters. Hivatalos webhely: https://niftyleague.com Vásárolj most NFTL tokent!

Nifty League (NFTL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nifty League (NFTL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 298.42K $ 298.42K $ 298.42K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 298.42K $ 298.42K $ 298.42K Minden idők csúcspontja: $ 0.072468 $ 0.072468 $ 0.072468 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00029842 $ 0.00029842 $ 0.00029842 További tudnivalók a(z) Nifty League (NFTL) áráról

Nifty League (NFTL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nifty League (NFTL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NFTL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NFTL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NFTL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NFTL token élő árfolyamát!

NFTL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NFTL kapcsán? NFTL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NFTL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

