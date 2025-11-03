TőzsdeDEX+
A(z) élő NianNian ár ma 0.00217875 USD. Kövesd nyomon a(z) NIANNIAN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NIANNIAN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NIANNIAN

NIANNIAN árinformációk

Mi a(z) NIANNIAN

NIANNIAN hivatalos webhely

NIANNIAN tokenomikai adatai

NIANNIAN árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

NianNian Logó

NianNian Ár (NIANNIAN)

Nem listázott

1 NIANNIAN-USD élő ár:

$0.00217875
$0.00217875
-9.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
NianNian (NIANNIAN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:06:40 (UTC+8)

NianNian (NIANNIAN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00215489
$ 0.00215489
24h alacsony
$ 0.00244267
$ 0.00244267
24h magas

$ 0.00215489
$ 0.00215489

$ 0.00244267
$ 0.00244267

$ 0.00997572
$ 0.00997572

$ 0
$ 0

-1.45%

-9.84%

-29.56%

-29.56%

NianNian (NIANNIAN) valós idejű ár: $0.00217875. Az elmúlt 24 órában, a(z)NIANNIAN legalacsonyabb ára $ 0.00215489, legmagasabb ára pedig $ 0.00244267 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NIANNIAN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00997572, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NIANNIAN változása a következő volt: -1.45% az elmúlt órában, -9.84% az elmúlt 24 órában, és -29.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

NianNian (NIANNIAN) piaci információk

$ 2.05M
$ 2.05M

--
--

$ 2.05M
$ 2.05M

936.35M
936.35M

936,350,885.646156
936,350,885.646156

A(z) NianNian jelenlegi piaci plafonja $ 2.05M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NIANNIAN keringésben lévő tokenszáma 936.35M, és a teljes tokenszám 936350885.646156. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.05M.

NianNian (NIANNIAN) árelőzmények USD

A(z) NianNianUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000238015197790366.
A(z) NianNian USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0011931621.
A(z) NianNian USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0000820257.
A(z) NianNian USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.000762912421863739.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000238015197790366-9.84%
30 nap$ -0.0011931621-54.76%
60 nap$ +0.0000820257+3.76%
90 nap$ +0.000762912421863739+53.88%

Mi a(z) NianNian (NIANNIAN)

📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.

🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.

🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.

🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.

👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.

NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

NianNian (NIANNIAN) Erőforrás

Hivatalos webhely

NianNian árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) NianNian (NIANNIAN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) NianNian (NIANNIAN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) NianNian rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) NianNian árelőrejelzését most!

NIANNIAN helyi valutákra

NianNian (NIANNIAN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) NianNian (NIANNIAN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NIANNIAN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: NianNian (NIANNIAN)

Mennyit ér ma a(z) NianNian (NIANNIAN)?
A(z) élő NIANNIAN ár a(z) USD esetében 0.00217875 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NIANNIAN ára a(z) USD esetében?
A(z) NIANNIAN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00217875. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) NianNian piaci plafonja?
A(z) NIANNIAN piaci plafonja $ 2.05M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NIANNIAN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NIANNIAN keringésben lévő tokenszáma 936.35M USD.
Mi volt a(z) NIANNIAN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NIANNIAN mindenkori legmagasabb ára 0.00997572 USD.
Mi volt a(z) NIANNIAN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NIANNIAN mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) NIANNIAN kereskedési volumene?
A(z) NIANNIAN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NIANNIAN ára emelkedni fog idén?
A(z) NIANNIAN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NIANNIAN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:06:40 (UTC+8)

NianNian (NIANNIAN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,581.05

$3,724.19

$176.75

$1.0520

$0.9998

$107,581.05

$3,724.19

$176.75

$83.34

$2.4215

