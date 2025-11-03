NianNian (NIANNIAN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00215489 - $ 0.00244267
24h alacsony: $ 0.00215489
24h magas: $ 0.00244267
Minden idők csúcspontja: $ 0.00997572
Legalacsonyabb ár: $ 0
Árváltozás (1H): -1.45%
Árváltozás (1D): -9.84%
Árváltozás (7D): -29.56%

NianNian (NIANNIAN) valós idejű ár: $0.00217875. Az elmúlt 24 órában, a(z)NIANNIAN legalacsonyabb ára $ 0.00215489, legmagasabb ára pedig $ 0.00244267 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NIANNIAN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00997572, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NIANNIAN változása a következő volt: -1.45% az elmúlt órában, -9.84% az elmúlt 24 órában, és -29.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

NianNian (NIANNIAN) piaci információk

Piaci érték: $ 2.05M
Volumen (24H): --
Teljes mértékben hígított piaci plafon: $ 2.05M
Forgalomban lévő készlet: 936.35M
Teljes tokenszám: 936,350,885.646156

A(z) NianNian jelenlegi piaci plafonja $ 2.05M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NIANNIAN keringésben lévő tokenszáma 936.35M, és a teljes tokenszám 936350885.646156. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.05M.