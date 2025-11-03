Nia (NIA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.278589 $ 0.278589 $ 0.278589 24h alacsony $ 0.299507 $ 0.299507 $ 0.299507 24h magas 24h alacsony $ 0.278589$ 0.278589 $ 0.278589 24h magas $ 0.299507$ 0.299507 $ 0.299507 Minden idők csúcspontja $ 0.9085$ 0.9085 $ 0.9085 Legalacsonyabb ár $ 0.223366$ 0.223366 $ 0.223366 Árváltozás (1H) -0.64% Árváltozás (1D) -5.50% Árváltozás (7D) -9.42% Árváltozás (7D) -9.42%

Nia (NIA) valós idejű ár: $0.278026. Az elmúlt 24 órában, a(z)NIA legalacsonyabb ára $ 0.278589, legmagasabb ára pedig $ 0.299507 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NIA valaha volt legmagasabb ára $ 0.9085, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.223366 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NIA változása a következő volt: -0.64% az elmúlt órában, -5.50% az elmúlt 24 órában, és -9.42% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nia (NIA) piaci információk

Piaci érték $ 83.58K$ 83.58K $ 83.58K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 278.59K$ 278.59K $ 278.59K Forgalomban lévő készlet 300.00K 300.00K 300.00K Teljes tokenszám 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A(z) Nia jelenlegi piaci plafonja $ 83.58K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NIA keringésben lévő tokenszáma 300.00K, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 278.59K.