Neza (SN99) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.939093 $ 0.939093 $ 0.939093 24h alacsony $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 24h magas 24h alacsony $ 0.939093$ 0.939093 $ 0.939093 24h magas $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Minden idők csúcspontja $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 Legalacsonyabb ár $ 0.422352$ 0.422352 $ 0.422352 Árváltozás (1H) -1.84% Árváltozás (1D) -5.92% Árváltozás (7D) +11.10% Árváltozás (7D) +11.10%

Neza (SN99) valós idejű ár: $0.939564. Az elmúlt 24 órában, a(z)SN99 legalacsonyabb ára $ 0.939093, legmagasabb ára pedig $ 1.047 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SN99 valaha volt legmagasabb ára $ 1.91, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.422352 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SN99 változása a következő volt: -1.84% az elmúlt órában, -5.92% az elmúlt 24 órában, és +11.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Neza (SN99) piaci információk

Piaci érték $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Forgalomban lévő készlet 1.24M 1.24M 1.24M Teljes tokenszám 1,237,839.806515715 1,237,839.806515715 1,237,839.806515715

A(z) Neza jelenlegi piaci plafonja $ 1.16M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SN99 keringésben lévő tokenszáma 1.24M, és a teljes tokenszám 1237839.806515715. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.16M.