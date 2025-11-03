Nexora (NEX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.217293 $ 0.217293 $ 0.217293 24h alacsony $ 0.227979 $ 0.227979 $ 0.227979 24h magas 24h alacsony $ 0.217293$ 0.217293 $ 0.217293 24h magas $ 0.227979$ 0.227979 $ 0.227979 Minden idők csúcspontja $ 0.405217$ 0.405217 $ 0.405217 Legalacsonyabb ár $ 0.21791$ 0.21791 $ 0.21791 Árváltozás (1H) -2.02% Árváltozás (1D) -3.83% Árváltozás (7D) -15.59% Árváltozás (7D) -15.59%

Nexora (NEX) valós idejű ár: $0.216905. Az elmúlt 24 órában, a(z)NEX legalacsonyabb ára $ 0.217293, legmagasabb ára pedig $ 0.227979 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NEX valaha volt legmagasabb ára $ 0.405217, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.21791 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NEX változása a következő volt: -2.02% az elmúlt órában, -3.83% az elmúlt 24 órában, és -15.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nexora (NEX) piaci információk

Piaci érték $ 12.18M$ 12.18M $ 12.18M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 21.76M$ 21.76M $ 21.76M Forgalomban lévő készlet 56.00M 56.00M 56.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Nexora jelenlegi piaci plafonja $ 12.18M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NEX keringésben lévő tokenszáma 56.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 21.76M.