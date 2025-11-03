TőzsdeDEX+
A(z) élő Nexora ár ma 0.216905 USD. Kövesd nyomon a(z) NEX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NEX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Nexora Ár (NEX)

1 NEX-USD élő ár:

$0.216905
$0.216905
-3.80%1D
USD
Nexora (NEX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:06:19 (UTC+8)

Nexora (NEX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.217293
$ 0.217293
24h alacsony
$ 0.227979
$ 0.227979
24h magas

$ 0.217293
$ 0.217293

$ 0.227979
$ 0.227979

$ 0.405217
$ 0.405217

$ 0.21791
$ 0.21791

-2.02%

-3.83%

-15.59%

-15.59%

Nexora (NEX) valós idejű ár: $0.216905. Az elmúlt 24 órában, a(z)NEX legalacsonyabb ára $ 0.217293, legmagasabb ára pedig $ 0.227979 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NEX valaha volt legmagasabb ára $ 0.405217, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.21791 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NEX változása a következő volt: -2.02% az elmúlt órában, -3.83% az elmúlt 24 órában, és -15.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nexora (NEX) piaci információk

$ 12.18M
$ 12.18M

--
----

$ 21.76M
$ 21.76M

56.00M
56.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

A(z) Nexora jelenlegi piaci plafonja $ 12.18M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NEX keringésben lévő tokenszáma 56.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 21.76M.

Nexora (NEX) árelőzmények USD

A(z) NexoraUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0086572153972227.
A(z) Nexora USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0833070070.
A(z) Nexora USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0855129959.
A(z) Nexora USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0086572153972227-3.83%
30 nap$ -0.0833070070-38.40%
60 nap$ -0.0855129959-39.42%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Nexora (NEX)

Nexora (NEX) is a decentralized ERC-20 token on the Ethereum blockchain, launched May 7, 2025 by Nexora Technologies LLC. Designed for long-term sustainability, Nexora focuses on secure, transparent, and utility-driven DeFi solutions. It launched with over $240,000 in Uniswap V4 liquidity, fully locked via Team Finance until July 2026. The tokenomics model ensures fairness, liquidity safety, and growth potential. The roadmap includes staking, governance, and multi-chain expansion to deliver lasting value to holders and the broader DeFi ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Nexora (NEX) Erőforrás

Nexora árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Nexora (NEX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Nexora (NEX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Nexora rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Nexora árelőrejelzését most!

NEX helyi valutákra

Nexora (NEX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Nexora (NEX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NEX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Nexora (NEX)

Mennyit ér ma a(z) Nexora (NEX)?
A(z) élő NEX ár a(z) USD esetében 0.216905 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NEX ára a(z) USD esetében?
A(z) NEX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.216905. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Nexora piaci plafonja?
A(z) NEX piaci plafonja $ 12.18M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NEX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NEX keringésben lévő tokenszáma 56.00M USD.
Mi volt a(z) NEX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NEX mindenkori legmagasabb ára 0.405217 USD.
Mi volt a(z) NEX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NEX mindenkori legalacsonyabb ára 0.21791 USD.
Mekkora a(z) NEX kereskedési volumene?
A(z) NEX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NEX ára emelkedni fog idén?
A(z) NEX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NEX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:06:19 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,578.63

$3,724.22

$176.83

$1.0543

$0.9997

$107,578.63

$3,724.22

$176.83

$83.18

$2.4221

$0.00000

$0.00000

$0.0397

$0.05634

$0.11182

$0.000000002000

$0.0000495

$0.00005955

$0.000000000506

$0.0053617

