Nexgent AI (NEXGENT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00014212 $ 0.00014212 $ 0.00014212 24h alacsony $ 0.00015393 $ 0.00015393 $ 0.00015393 24h magas 24h alacsony $ 0.00014212$ 0.00014212 $ 0.00014212 24h magas $ 0.00015393$ 0.00015393 $ 0.00015393 Minden idők csúcspontja $ 0.00056101$ 0.00056101 $ 0.00056101 Legalacsonyabb ár $ 0.00012994$ 0.00012994 $ 0.00012994 Árváltozás (1H) -2.30% Árváltozás (1D) -4.96% Árváltozás (7D) -23.44% Árváltozás (7D) -23.44%

Nexgent AI (NEXGENT) valós idejű ár: $0.00014212. Az elmúlt 24 órában, a(z)NEXGENT legalacsonyabb ára $ 0.00014212, legmagasabb ára pedig $ 0.00015393 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NEXGENT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00056101, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00012994 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NEXGENT változása a következő volt: -2.30% az elmúlt órában, -4.96% az elmúlt 24 órában, és -23.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nexgent AI (NEXGENT) piaci információk

Piaci érték $ 112.85K$ 112.85K $ 112.85K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 136.69K$ 136.69K $ 136.69K Forgalomban lévő készlet 794.00M 794.00M 794.00M Teljes tokenszám 961,680,372.8780938 961,680,372.8780938 961,680,372.8780938

A(z) Nexgent AI jelenlegi piaci plafonja $ 112.85K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NEXGENT keringésben lévő tokenszáma 794.00M, és a teljes tokenszám 961680372.8780938. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 136.69K.