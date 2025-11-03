TőzsdeDEX+
A(z) élő Nexgent AI ár ma 0.00014212 USD. Kövesd nyomon a(z) NEXGENT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NEXGENT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NEXGENT

NEXGENT árinformációk

Mi a(z) NEXGENT

NEXGENT fehér könyv

NEXGENT hivatalos webhely

NEXGENT tokenomikai adatai

NEXGENT árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Nexgent AI Logó

Nexgent AI Ár (NEXGENT)

Nem listázott

1 NEXGENT-USD élő ár:

$0.00014008
$0.00014008
-6.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Nexgent AI (NEXGENT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:06:12 (UTC+8)

Nexgent AI (NEXGENT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00014212
$ 0.00014212
24h alacsony
$ 0.00015393
$ 0.00015393
24h magas

$ 0.00014212
$ 0.00014212

$ 0.00015393
$ 0.00015393

$ 0.00056101
$ 0.00056101

$ 0.00012994
$ 0.00012994

-2.30%

-4.96%

-23.44%

-23.44%

Nexgent AI (NEXGENT) valós idejű ár: $0.00014212. Az elmúlt 24 órában, a(z)NEXGENT legalacsonyabb ára $ 0.00014212, legmagasabb ára pedig $ 0.00015393 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NEXGENT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00056101, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00012994 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NEXGENT változása a következő volt: -2.30% az elmúlt órában, -4.96% az elmúlt 24 órában, és -23.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nexgent AI (NEXGENT) piaci információk

$ 112.85K
$ 112.85K

--
--

$ 136.69K
$ 136.69K

794.00M
794.00M

961,680,372.8780938
961,680,372.8780938

A(z) Nexgent AI jelenlegi piaci plafonja $ 112.85K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NEXGENT keringésben lévő tokenszáma 794.00M, és a teljes tokenszám 961680372.8780938. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 136.69K.

Nexgent AI (NEXGENT) árelőzmények USD

A(z) Nexgent AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Nexgent AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000674077.
A(z) Nexgent AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000720690.
A(z) Nexgent AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0001502293494060232.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.96%
30 nap$ -0.0000674077-47.43%
60 nap$ -0.0000720690-50.70%
90 nap$ -0.0001502293494060232-51.38%

Mi a(z) Nexgent AI (NEXGENT)

Nexgent AI is a next-generation AI-powered platform designed to enable users to create, customize, and test autonomous agents capable of conducting deep market research, raising real-time trade signals, and executing strategies on the blockchain in a sandboxed environment with precision. Built on Solana and architected for future cross-chain expansion, Nexgent combines machine learning, on-chain data analysis, and intuitive tools to make algorithmic strategy design and performance testing more accessible — empowering users to explore, refine, and validate trading ideas in a safe, simulation-based environment.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Nexgent AI (NEXGENT) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Nexgent AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Nexgent AI (NEXGENT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Nexgent AI (NEXGENT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Nexgent AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Nexgent AI árelőrejelzését most!

NEXGENT helyi valutákra

Nexgent AI (NEXGENT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Nexgent AI (NEXGENT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NEXGENT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Nexgent AI (NEXGENT)

Mennyit ér ma a(z) Nexgent AI (NEXGENT)?
A(z) élő NEXGENT ár a(z) USD esetében 0.00014212 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NEXGENT ára a(z) USD esetében?
A(z) NEXGENT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00014212. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Nexgent AI piaci plafonja?
A(z) NEXGENT piaci plafonja $ 112.85K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NEXGENT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NEXGENT keringésben lévő tokenszáma 794.00M USD.
Mi volt a(z) NEXGENT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NEXGENT mindenkori legmagasabb ára 0.00056101 USD.
Mi volt a(z) NEXGENT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NEXGENT mindenkori legalacsonyabb ára 0.00012994 USD.
Mekkora a(z) NEXGENT kereskedési volumene?
A(z) NEXGENT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NEXGENT ára emelkedni fog idén?
A(z) NEXGENT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NEXGENT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:06:12 (UTC+8)

Nexgent AI (NEXGENT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,600.00

$3,726.00

$176.95

$1.0556

$0.9998

$107,600.00

$3,726.00

$176.95

$83.47

$2.4233

$0.00000

$0.00000

$0.0399

$0.05634

$0.11232

$0.000000002000

$0.0000481

$0.00005973

$0.000000000506

$0.0053617

