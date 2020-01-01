NEXEA (NEXEA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NEXEA (NEXEA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NEXEA (NEXEA) tokennel kapcsolatos információk At Nexea, we believe technology isn’t just about solving problems—it’s about creating possibilities. Our vision is to merge the brilliance of AI with the warmth of human connection, building a world where your digital companions are as intuitive, reliable, and personal as your closest friends. We’re not just creating tools; we’re crafting experiences. Nexea is a team of lifelike, intelligent AI avatars designed to adapt, learn, and grow with you. Hivatalos webhely: https://www.nexea.ai/ Vásárolj most NEXEA tokent!

NEXEA (NEXEA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NEXEA (NEXEA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.90K $ 5.90K $ 5.90K Teljes tokenszám: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.90K $ 5.90K $ 5.90K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) NEXEA (NEXEA) áráról

NEXEA (NEXEA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NEXEA (NEXEA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NEXEA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NEXEA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NEXEA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NEXEA token élő árfolyamát!

NEXEA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NEXEA kapcsán? NEXEA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NEXEA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

