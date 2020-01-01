Nexara (NXR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nexara (NXR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nexara (NXR) tokennel kapcsolatos információk NEXARA is an autonomous AI Agent developed by KanzzAI, designed to guide and inspire communities through continuous learning and adaptation. Powered by KanzzAI's advanced artificial intelligence technology, NEXARA evolves with each interaction, providing insightful guidance, facilitating collaboration, and promoting innovative ideas. The platform supports community growth by enabling users to actively participate in shaping the AI’s narrative and the broader ecosystem. Hivatalos webhely: https://www.nexaraeth.xyz/ Fehér könyv: https://docs.kanzzai.com/ai-agents/nexara Vásárolj most NXR tokent!

Nexara (NXR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nexara (NXR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.20K $ 19.20K $ 19.20K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.20K $ 19.20K $ 19.20K Minden idők csúcspontja: $ 0.00051023 $ 0.00051023 $ 0.00051023 Minden idők mélypontja: $ 0.00000876 $ 0.00000876 $ 0.00000876 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Nexara (NXR) áráról

Nexara (NXR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nexara (NXR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NXR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NXR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NXR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NXR token élő árfolyamát!

NXR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NXR kapcsán? NXR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NXR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

