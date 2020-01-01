Newmoney AI (NEW) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Newmoney AI (NEW) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Newmoney AI (NEW) tokennel kapcsolatos információk Newmoney AI is a groundbreaking financial platform that redefines how people interact with money. Powered by advanced AI, our virtual assistant, Newton, enables seamless, borderless financial transactions anytime and anywhere. Whether users want to send or request money, swap crypto, or purchase stocks, Newmoney AI integrates these actions directly into familiar platforms like WhatsApp, SMS, Telegram, and Discord — no separate apps required. Hivatalos webhely: https://newmoney.ai/ Fehér könyv: https://docs.newmoney.ai/ Vásárolj most NEW tokent!

Newmoney AI (NEW) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Newmoney AI (NEW) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.35K $ 6.35K $ 6.35K Teljes tokenszám: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Keringésben lévő tokenszám: $ 925.10M $ 925.10M $ 925.10M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.87K $ 6.87K $ 6.87K Minden idők csúcspontja: $ 0.00594364 $ 0.00594364 $ 0.00594364 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Newmoney AI (NEW) áráról

Newmoney AI (NEW) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Newmoney AI (NEW) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NEW tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NEW token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NEW tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NEW token élő árfolyamát!

NEW árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NEW kapcsán? NEW-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NEW tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

