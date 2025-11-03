TőzsdeDEX+
A(z) élő New York ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) NYC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NYC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NYC

NYC árinformációk

Mi a(z) NYC

NYC hivatalos webhely

NYC tokenomikai adatai

NYC árelőrejelzés

New York Logó

New York Ár (NYC)

Nem listázott

1 NYC-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
USD
New York (NYC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:56:09 (UTC+8)

New York (NYC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.04%

-10.04%

New York (NYC) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)NYC legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NYC valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NYC változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -10.04% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

New York (NYC) piaci információk

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

--
----

$ 16.39K
$ 16.39K$ 16.39K

999.22M
999.22M 999.22M

999,216,736.783062
999,216,736.783062 999,216,736.783062

A(z) New York jelenlegi piaci plafonja $ 16.39K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NYC keringésben lévő tokenszáma 999.22M, és a teljes tokenszám 999216736.783062. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.39K.

New York (NYC) árelőzmények USD

A(z) New YorkUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) New York USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) New York USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) New York USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-22.34%
60 nap$ 0-16.17%
90 nap$ 0--

Mi a(z) New York (NYC)

It’s a community coin to unite the greatest city in the world, New York City. Our goal is to connect the online and offline people from New York and form a great community.

Our aim is to connect all crypto enthusiasts from New York City and everyone who feels connected to New York City in any way possible. We want the token to be the center of a great movement to unite the city.

Our plan is to organize online and offline meetings where everyone can have fun, make connections and build a strong network together.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

New York (NYC) Erőforrás

Hivatalos webhely

New York árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) New York (NYC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) New York (NYC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) New York rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) New York árelőrejelzését most!

NYC helyi valutákra

New York (NYC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) New York (NYC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NYC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: New York (NYC)

Mennyit ér ma a(z) New York (NYC)?
A(z) élő NYC ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NYC ára a(z) USD esetében?
A(z) NYC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) New York piaci plafonja?
A(z) NYC piaci plafonja $ 16.39K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NYC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NYC keringésben lévő tokenszáma 999.22M USD.
Mi volt a(z) NYC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NYC mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) NYC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NYC mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) NYC kereskedési volumene?
A(z) NYC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NYC ára emelkedni fog idén?
A(z) NYC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NYC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:56:09 (UTC+8)

New York (NYC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

