New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) tokennel kapcsolatos információk The KIRBY token is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, inspired by the birth of Kirby, a baby elephant at the Houston Zoo. While primarily created for fun and community engagement, KIRBY also raises awareness for wildlife conservation. The token features exclusive content centered around Kirby, aiming to build a strong, supportive community of animal lovers and crypto enthusiasts. With its low-cost, fast transactions on Solana, KIRBY combines the excitement of memecoins with a heartwarming story that resonates with its holders. Hivatalos webhely: https://kirbyelephant.com/ Vásárolj most KIRBY tokent!

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 37.21K $ 37.21K $ 37.21K Teljes tokenszám: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 37.21K $ 37.21K $ 37.21K Minden idők csúcspontja: $ 0.01773507 $ 0.01773507 $ 0.01773507 Minden idők mélypontja: $ 0.00001832 $ 0.00001832 $ 0.00001832 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) áráról

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KIRBY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KIRBY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KIRBY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KIRBY token élő árfolyamát!

KIRBY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KIRBY kapcsán? KIRBY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KIRBY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!