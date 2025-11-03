NeverPay (NPAY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.59% Árváltozás (1D) -9.49% Árváltozás (7D) -41.17% Árváltozás (7D) -41.17%

NeverPay (NPAY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)NPAY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NPAY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NPAY változása a következő volt: -0.59% az elmúlt órában, -9.49% az elmúlt 24 órában, és -41.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

NeverPay (NPAY) piaci információk

Piaci érték $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K Forgalomban lévő készlet 998.99M 998.99M 998.99M Teljes tokenszám 998,993,292.447227 998,993,292.447227 998,993,292.447227

A(z) NeverPay jelenlegi piaci plafonja $ 10.17K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NPAY keringésben lévő tokenszáma 998.99M, és a teljes tokenszám 998993292.447227. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.17K.