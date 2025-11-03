NEUY (NEUY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.03499114 24h alacsony $ 0.03656018 24h magas Minden idők csúcspontja $ 1.51 Legalacsonyabb ár $ 0.0127721 Árváltozás (1H) -1.68% Árváltozás (1D) -2.71% Árváltozás (7D) -8.86%

NEUY (NEUY) valós idejű ár: $0.03503575. Az elmúlt 24 órában, a(z)NEUY legalacsonyabb ára $ 0.03499114, legmagasabb ára pedig $ 0.03656018 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NEUY valaha volt legmagasabb ára $ 1.51, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0127721 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NEUY változása a következő volt: -1.68% az elmúlt órában, -2.71% az elmúlt 24 órában, és -8.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

NEUY (NEUY) piaci információk

Piaci érték $ 2.24M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.50M Forgalomban lévő készlet 64.08M Teljes tokenszám 71,280,000.0

A(z) NEUY jelenlegi piaci plafonja $ 2.24M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NEUY keringésben lévő tokenszáma 64.08M, és a teljes tokenszám 71280000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.50M.