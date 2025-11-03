TőzsdeDEX+
A(z) élő NEUY ár ma 0.03503575 USD. Kövesd nyomon a(z) NEUY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NEUY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

NEUY Ár (NEUY)

Nem listázott

$0.03502428
$0.03502428$0.03502428
-2.70%1D
NEUY (NEUY) Élő árdiagram
NEUY (NEUY) árinformáció (USD)

$ 0.03499114
$ 0.03499114$ 0.03499114
$ 0.03656018
$ 0.03656018$ 0.03656018
$ 0.03499114
$ 0.03499114$ 0.03499114

$ 0.03656018
$ 0.03656018$ 0.03656018

$ 1.51
$ 1.51$ 1.51

$ 0.0127721
$ 0.0127721$ 0.0127721

-1.68%

-2.71%

-8.86%

-8.86%

NEUY (NEUY) valós idejű ár: $0.03503575. Az elmúlt 24 órában, a(z)NEUY legalacsonyabb ára $ 0.03499114, legmagasabb ára pedig $ 0.03656018 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NEUY valaha volt legmagasabb ára $ 1.51, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0127721 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NEUY változása a következő volt: -1.68% az elmúlt órában, -2.71% az elmúlt 24 órában, és -8.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

NEUY (NEUY) piaci információk

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

--
----

$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M

64.08M
64.08M 64.08M

71,280,000.0
71,280,000.0 71,280,000.0

A(z) NEUY jelenlegi piaci plafonja $ 2.24M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NEUY keringésben lévő tokenszáma 64.08M, és a teljes tokenszám 71280000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.50M.

NEUY (NEUY) árelőzmények USD

A(z) NEUYUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00097787537015105.
A(z) NEUY USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0055980927.
A(z) NEUY USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0052827569.
A(z) NEUY USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.001896374417083705.

Mi a(z) NEUY (NEUY)

NEUY is an A.I. powered DeFi, The A.I. uses off chain data collection for analysis and on chain smart contracts to execute changes. Users can participate with NEUY network by Staking and earning high APY, using our Swapping aggregate app, becoming an A.I. contributor and earning NEUY or writing their own Swapping and Arbitrage bots.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

NEUY árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) NEUY (NEUY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) NEUY (NEUY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) NEUY rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) NEUY árelőrejelzését most!

NEUY (NEUY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) NEUY (NEUY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NEUY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: NEUY (NEUY)

Mennyit ér ma a(z) NEUY (NEUY)?
A(z) élő NEUY ár a(z) USD esetében 0.03503575 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NEUY ára a(z) USD esetében?
A(z) NEUY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.03503575. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) NEUY piaci plafonja?
A(z) NEUY piaci plafonja $ 2.24M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NEUY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NEUY keringésben lévő tokenszáma 64.08M USD.
Mi volt a(z) NEUY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NEUY mindenkori legmagasabb ára 1.51 USD.
Mi volt a(z) NEUY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NEUY mindenkori legalacsonyabb ára 0.0127721 USD.
Mekkora a(z) NEUY kereskedési volumene?
A(z) NEUY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NEUY ára emelkedni fog idén?
A(z) NEUY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NEUY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:06:06 (UTC+8)

NEUY (NEUY) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

