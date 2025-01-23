Neuravox ($VOX) tokenomikai adatai
NeuraVox Project Description
Launched on January 23, 2025, NeuraVox ($VOX) is an AI-powered communication platform built on Ethereum, designed to enhance engagement in the crypto space. It provides customizable AI voice agents that help Web3 projects, traders, and influencers host automated AMAs, investor pitches, and community interactions on platforms like Telegram and X.
NeuraVox addresses the need for consistent communication by offering 24/7 AI-driven engagement, ensuring projects can maintain a professional presence without relying on manual efforts. The AI agents are tailored to each project, delivering accurate, real-time responses to community inquiries.
Key Features:
AI Voice Agents: Fully customizable, available 24/7 to host AMAs and engage communities. Revenue-Sharing Model: Token holders earn rewards from platform revenues by staking $VOX. Tokenomics: The entire supply is allocated to liquidity, with a 5% team allocation and a 60-day vesting period. Security: Audited contracts, KYC-verified team, and liquidity locked for 365 days. Growth Strategy: Ongoing partnerships with key opinion leaders and continuous platform improvements. NeuraVox’s long-term vision is to become the leading AI-driven communication solution for Web3, expanding its capabilities to include voice recognition, multi-language support, and broader integrations across the crypto ecosystem.
Neuravox ($VOX) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Neuravox ($VOX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Neuravox ($VOX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Neuravox ($VOX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó $VOX tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező $VOX token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) $VOX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $VOX token élő árfolyamát!
