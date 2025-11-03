TőzsdeDEX+
Piacok
A(z) élő Netflix xStock ár ma 1,126.89 USD. Kövesd nyomon a(z) NFLXX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NFLXX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NFLXX

NFLXX árinformációk

Mi a(z) NFLXX

NFLXX fehér könyv

NFLXX hivatalos webhely

NFLXX tokenomikai adatai

NFLXX árelőrejelzés

Netflix xStock Ár (NFLXX)

1 NFLXX-USD élő ár:

$1,127.16
$1,127.16
+0.30%1D
Netflix xStock (NFLXX) Élő árdiagram
Netflix xStock (NFLXX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1,120.33
24h alacsony
$ 1,229.52
24h magas

$ 1,120.33
$ 1,229.52
$ 1,592.14
$ 1,088.17
+0.10%

+0.29%

+1.11%

+1.11%

Netflix xStock (NFLXX) valós idejű ár: $1,126.89. Az elmúlt 24 órában, a(z)NFLXX legalacsonyabb ára $ 1,120.33, legmagasabb ára pedig $ 1,229.52 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NFLXX valaha volt legmagasabb ára $ 1,592.14, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1,088.17 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NFLXX változása a következő volt: +0.10% az elmúlt órában, +0.29% az elmúlt 24 órában, és +1.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Netflix xStock (NFLXX) piaci információk

$ 386.18K
--
$ 24.16M
343.59
21,499.99967815
A(z) Netflix xStock jelenlegi piaci plafonja $ 386.18K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NFLXX keringésben lévő tokenszáma 343.59, és a teljes tokenszám 21499.99967815. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 24.16M.

Netflix xStock (NFLXX) árelőzmények USD

A(z) Netflix xStockUSD mai árváltozása a következő volt: $ +3.31.
A(z) Netflix xStock USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -27.8586365130.
A(z) Netflix xStock USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -91.0116932040.
A(z) Netflix xStock USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -43.6555724541014.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +3.31+0.29%
30 nap$ -27.8586365130-2.47%
60 nap$ -91.0116932040-8.07%
90 nap$ -43.6555724541014-3.72%

Mi a(z) Netflix xStock (NFLXX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Netflix xStock (NFLXX) Erőforrás

Netflix xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Netflix xStock (NFLXX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Netflix xStock (NFLXX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Netflix xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Netflix xStock árelőrejelzését most!

NFLXX helyi valutákra

Netflix xStock (NFLXX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Netflix xStock (NFLXX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NFLXX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Netflix xStock (NFLXX)

Mennyit ér ma a(z) Netflix xStock (NFLXX)?
A(z) élő NFLXX ár a(z) USD esetében 1,126.89 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NFLXX ára a(z) USD esetében?
A(z) NFLXX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1,126.89. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Netflix xStock piaci plafonja?
A(z) NFLXX piaci plafonja $ 386.18K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NFLXX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NFLXX keringésben lévő tokenszáma 343.59 USD.
Mi volt a(z) NFLXX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NFLXX mindenkori legmagasabb ára 1,592.14 USD.
Mi volt a(z) NFLXX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NFLXX mindenkori legalacsonyabb ára 1,088.17 USD.
Mekkora a(z) NFLXX kereskedési volumene?
A(z) NFLXX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NFLXX ára emelkedni fog idén?
A(z) NFLXX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NFLXX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Netflix xStock (NFLXX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,619.65

$3,723.54

$176.75

$1.0550

$0.9997

$107,619.65

$3,723.54

$176.75

$83.81

$2.4206

