Netflix xStock (NFLXX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1,120.33 $ 1,120.33 $ 1,120.33 24h alacsony $ 1,229.52 $ 1,229.52 $ 1,229.52 24h magas 24h alacsony $ 1,120.33$ 1,120.33 $ 1,120.33 24h magas $ 1,229.52$ 1,229.52 $ 1,229.52 Minden idők csúcspontja $ 1,592.14$ 1,592.14 $ 1,592.14 Legalacsonyabb ár $ 1,088.17$ 1,088.17 $ 1,088.17 Árváltozás (1H) +0.10% Árváltozás (1D) +0.29% Árváltozás (7D) +1.11% Árváltozás (7D) +1.11%

Netflix xStock (NFLXX) valós idejű ár: $1,126.89. Az elmúlt 24 órában, a(z)NFLXX legalacsonyabb ára $ 1,120.33, legmagasabb ára pedig $ 1,229.52 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NFLXX valaha volt legmagasabb ára $ 1,592.14, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1,088.17 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NFLXX változása a következő volt: +0.10% az elmúlt órában, +0.29% az elmúlt 24 órában, és +1.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Netflix xStock (NFLXX) piaci információk

Piaci érték $ 386.18K$ 386.18K $ 386.18K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 24.16M$ 24.16M $ 24.16M Forgalomban lévő készlet 343.59 343.59 343.59 Teljes tokenszám 21,499.99967815 21,499.99967815 21,499.99967815

A(z) Netflix xStock jelenlegi piaci plafonja $ 386.18K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NFLXX keringésben lévő tokenszáma 343.59, és a teljes tokenszám 21499.99967815. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 24.16M.